Madres marchan para exigir verdad y justicia por desaparecidos: “No tenemos nada que celebrar”

Este 10 de mayo, mientras gran parte del país celebra el Día de las Madres, cientos de familias provenientes de distintos estados de México y de países de Centroamérica tomaron las calles de la capital durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”.

El motivo, simple y sencillo, denunciar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir acciones reales del Estado. Con consignas como “¡Las Madres llegaremos a la final!” y “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, madres buscadoras, hermanas, esposas e hijas recordaron que en México existen más de 133 mil personas desaparecidas y cerca de 80 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del gobierno.

Durante el pronunciamiento leído frente a cientos de asistentes, los colectivos señalaron que desde 2012 han acudido cada 10 de mayo a la Ciudad de México para visibilizar una tragedia que, aseguran, ha sido ignorada por las autoridades y normalizada por gran parte de la sociedad.

El motivo, simple y sencillo, denunciar la crisis de desapariciones que enfrenta el país y exigir acciones reales del Estado. Juan Martín Pérez

Hoy no tenemos nada que celebrar”, expresaron las madres buscadoras, quienes afirmaron que son las propias familias las que continúan realizando labores de búsqueda en fiscalías, cárceles, montes y fosas clandestinas ante la falta de respuesta gubernamental.

La movilización reunió a familias provenientes de estados como Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro y Estado de México, además de madres migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba y Venezuela, cuyos familiares desaparecieron durante su tránsito por territorio mexicano.

Las participantes también recordaron a las mujeres que desde las décadas de los setenta y ochenta denunciaron las desapariciones forzadas en México y advirtieron que la impunidad permitió que la crisis creciera hasta alcanzar cifras históricas.

Los colectivos aprovecharon el contexto internacional para pedir que el gobierno mexicano reconozca plenamente la magnitud de la crisis. Especial IA / Fernando Dávila

“Le meteremos todos los goles posibles a la impunidad”

En un mensaje cargado de simbolismo rumbo al Mundial de Futbol que tendrá sede en México, las madres compararon su lucha con un partido que no están dispuestas a perder.

Le meteremos todos los goles posibles a la impunidad. Seguiremos jugando todas las copas necesarias hasta el regreso a casa de las personas desaparecidas”, señalaron.

Los colectivos aprovecharon el contexto internacional para pedir que el gobierno mexicano reconozca plenamente la magnitud de la crisis y permita la intervención y acompañamiento de organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para atender el problema de fondo.

Asimismo, denunciaron que las autoridades están más enfocadas en “mejorar la imagen” y reducir cifras oficiales que en fortalecer las tareas de búsqueda, identificación e investigación.

Las participantes también recordaron a las mujeres que desde las décadas de los setenta y ochenta denunciaron las desapariciones forzadas en México. Juan Martín Pérez

“Buscar no debería costar la vida”

Durante el pronunciamiento también se recordó que, de 2010 a la fecha, al menos 43 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas por intentar encontrar a sus familiares.

Las madres dirigieron además un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidieron reconocer públicamente la crisis de desapariciones y asumir acciones contundentes para atenderla.

Nuestros hijos e hijas no son expedientes. No son cifras. Son vidas. Son amor”, expresaron entre aplausos y lágrimas.

La movilización concluyó con un llamado a la sociedad mexicana para no permanecer indiferente ante la violencia y acompañar la exigencia de verdad, justicia y búsqueda efectiva.

Para que no sólo la pelota, sino también nuestros hijos e hijas vuelvan a casa”, concluyeron las familias.

fdm