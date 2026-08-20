La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 20 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 20 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

8:09 Horas | Mónica Soto hizo un "buen papel" en el Tribunal Electoral: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que Mónica Soto hizo un "muy buen papel" en el Tribunal Electoral no sólo como magistrada, sino también en el periodo en el que estuvo al frente de él y la decisión de su renuncia no obedece a que en el gobierno federal se le haya ofrecido un cargo.

"Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo, y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un muy buen papel al frente del tribunal", dijo la presidenta y ante la pregunta sobre si sumará al gobierno federal Sheinbaum Pardo respondió: "podría ser, pero no lo tenemos todavía contemplado en este momento".

7:41 Horas | Presentan segundo modelo de vehículo eléctrico Olinia; está destinado a la carga

El director del proyecto Olinia, Roberto Capuano, dio a conocer el segundo modelo del vehículo eléctrico, ahora de carga, con una capacidad para mover 650 kilos, con una autonomía de 120 kilómetros con carga de batería completa. Habrá dos modelos para este segmento: Olinia carga y Olinia Van, la cual a diferencia del otro modelo tendrá la plataforma cubierta.

Capuano detalló que la venta al público de los diferentes modelos arrancará en 2027. Olinia Uno, destinado al transporte de pasajeros, la venta iniciará en el verano del próximo año, mientras que los modelos de carga estarán disponibles a finales de 2027. En particular de Olinia carga, el precio rondará los 150 mil pesos.

Mañanera de Sheinbaum hoy 20 de agosto: Video completo