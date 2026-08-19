Comisión Permanente aprueba renuncia de Mónica Soto al Tribunal Electoral

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, la renuncia de la magistrada Mónica Soto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ahora el TEPJF queda con dos vacantes, la de Soto Fregoso y la de Janine Otálora, es decir, queda sólo con cinco magistrados en la Sala Superior, a tan solo tres semanas del inicio del proceso electoral para 2027.

La magistrada solicitó dejar su cargo el 31 de agosto, por lo que el asunto fue aprobado como urgente por Morena y partidos aliados.

Diputados y senadores de oposición señalaron que la solicitud no acreditaba una “causa grave”, requisito previsto constitucionalmente para la renuncia de los integrantes del TEPJF.

Desde la bancada de Morena se defendió la pertinencia de la renuncia y el derecho de Soto Fregoso a concluir su trayectoria en el Tribunal Electoral.

“No corresponde a esta cámara retener a nadie contra su voluntad”, dijo el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa.

Aseguró que su renuncia no afectará la toma de decisiones de la Sala Superior del TEPJF pese a que sólo cuente con cinco de siete magistrados.

La magistrada informó que su renuncia respondía al cierre de un ciclo profesional y a un compromiso familiar, después de tres décadas vinculada a instituciones electorales.

La renuncia de Mónica Soto fue presentada el pasado 17 de agosto, luego de que ella llegó a la Sala Superior en 2016 y presidiera el TEPJF entre 2024 y 2025.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que el Tribunal Electoral requiere estar completo para dar certeza a los mexicanos durante las próximas elecciones.

“Por el bien de este país y por la certeza electoral que los mexicanos necesitan, debemos tener un Tribunal Electoral completo, con nombres y apellidos.

“Con personas a las que les podamos exigir legalidad, transparencia y apego a la Constitución, no sujeción a ningún partido, que no estén subordinados a ninguna instrucción”, dijo López Rabadán.