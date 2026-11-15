Comercio de fentanilo impacta a cultivos de amapola en México

La superficie destinada al cultivo ilegal de amapola en México registró una disminución cercana al 60 por ciento en apenas dos ciclos agrícolas, en medio de la transformación del mercado internacional de las drogas y la creciente presencia del fentanilo, sustancia sintética que ha desplazado parte de la demanda de heroína en Estados Unidos.

De acuerdo con el sexto informe de monitoreo elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en coordinación con el gobierno de México, las extensiones sembradas pasaron de 24 mil 100 hectáreas durante el periodo 2019-2020 a 9 mil 790 en el ciclo 2021-2022.

El documento establece que la reducción se registró de manera consecutiva. Durante 2020-2021 fueron identificadas 16 mil 184 hectáreas, una disminución de 33 por ciento respecto al periodo anterior. Para el siguiente ciclo, la caída sumó otro 40 por ciento.

Sin embargo, la contracción de los sembradíos no representa el fin de la producción ilegal de opio. Las organizaciones criminales mantienen presencia en regiones montañosas donde históricamente se desarrolla esta actividad, principalmente en Guerrero y en la zona conocida como el Triángulo Dorado, integrada por los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Uno de los datos más relevantes del estudio corresponde a la reducción de la capacidad potencial para producir goma de opio, materia prima utilizada en la elaboración de heroína.

Las estimaciones del organismo internacional indican que México pasó de una producción potencial de 504 toneladas métricas de goma de opio seco en 2019-2020 a 288 toneladas durante el siguiente ciclo. Para 2021-2022, la cantidad descendió a 165.5 toneladas, equivalente a una disminución aproximada de 67 por ciento.

Esta tendencia coincide con los cambios en el mercado de estupefacientes de Norteamérica, donde los opioides sintéticos, como el fentanilo, han modificado las estructuras de producción, distribución y comercialización de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

A diferencia de la heroína, cuya elaboración depende del cultivo de amapola y la extracción de goma de opio, el fentanilo puede producirse mediante procesos químicos, sin necesidad de grandes extensiones agrícolas.

No obstante, el informe advierte que la reducción de los sembradíos debe analizarse con base en factores económicos, sociales y políticos, por lo que no puede atribuirse exclusivamente a las operaciones de erradicación realizadas por las Fuerzas Armadas.

La presencia de cultivos ilícitos continúa concentrándose en comunidades rurales de difícil acceso, donde las condiciones geográficas complican las tareas de vigilancia y detección.

Para establecer las dimensiones del fenómeno, los especialistas de Naciones Unidas utilizaron imágenes satelitales, fotografías aéreas y verificaciones terrestres, herramientas que permiten calcular la superficie cultivada independientemente de las hectáreas destruidas durante los operativos militares.

La vigilancia internacional sobre estas actividades continúa. En noviembre de 2025, la ONU informó que sus equipos técnicos habían georreferenciado 225 plantíos de amapola, 12 de mariguana, 18 posibles pistas clandestinas y cuatro instalaciones identificadas como presuntos laboratorios en el norte del territorio nacional.

Estos registros forman parte de trabajos de identificación territorial y no representan una estimación de la superficie total que se cultiva en México.

Los resultados también muestran que el negocio de las drogas sufre una transformación, caracterizada por la disminución de los cultivos tradicionales de amapola y el crecimiento del mercado de sustancias sintéticas.

Aunque la superficie sembrada cayó considerablemente, los datos no permiten establecer una reducción equivalente en las operaciones o ingresos de las organizaciones criminales, cuyo funcionamiento ya no depende exclusivamente del tráfico de heroína.