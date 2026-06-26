Consumo mundial de drogas alcanza nivel récord: ONU; alerta por auge de sintéticas

El consumo de drogas en todo el mundo sigue en aumento, incluido un preocupante incremento sin precedentes de nuevas sustancias sintéticas, más potentes y peligrosas, advirtió este viernes un organismo de control de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se estima que 331 millones de personas consumieron alguna sustancia psicoactiva en 2024, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Esto representa el 6.2% de la población mundial de entre 15 y 64 años, un aumento respecto al 5.2% registrado en 2014.

El cannabis se mantuvo como la droga más consumida en el mundo durante 2024, seguido de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis, señaló la UNODC.

Nuevas drogas sintéticas encienden las alertas

Sin embargo, los opioides sintéticos, como el fentanilo, los nitazenos y las orfinas, utilizados como sustitutos de la heroína, son cada vez más accesibles.

Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo más preocupante, algunas son más potentes y peligrosas que antes", aseguró la directora de la UNODC, Mónica Juma, en un comunicado.

La agencia explicó que los productores de drogas continúan desarrollando nuevas sustancias sintéticas para evadir las regulaciones y evitar ser detectados.

Excélsior

Las incautaciones de narcóticos realizadas en 2024 revelaron cinco veces más tipos de drogas que antes del año 2000.

El número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) reportadas en los mercados de drogas alcanzó 755 en 2024, de las cuales 118 fueron identificadas por primera vez", indicó el organismo.

Crecen el consumo de cannabis y la producción de cocaína

El mercado mundial del opio y la heroína continúa afectado por la prohibición del cultivo de amapola impuesta por los talibanes en Afganistán desde 2022, según el informe.

Esta situación ha llevado a los traficantes a buscar alternativas sintéticas, como el fentanilo.

"El abandono de los opioides de origen vegetal en favor de los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que ocasionan", señaló la UNODC.

El organismo también detectó la aparición de nuevos mercados para la metanfetamina, producida principalmente en Birmania, así como en Norteamérica, África occidental y meridional y el suroeste de Asia.

Foto: Especial

El consumo de cannabis también mantiene una tendencia al alza, en parte por los procesos de legalización y despenalización. El número de consumidores aumentó 40% entre 2014 y 2024, y casi 5% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió marihuana durante 2024.

Por su parte, la producción de cocaína se multiplicó por más de cuatro en la última década. Además, los traficantes incrementaron el suministro tanto hacia mercados consolidados en Europa, América y Oceanía, como hacia nuevos mercados en África y Asia, precisó la UNODC.

Con información de AFP.

*mcam