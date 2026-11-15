Ocho de cada 10 pesos del gasto 2027 están comprometidos

Ocho de cada 10 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 ya tienen destino: pagar deuda, pensiones, transferencias a estados y municipios y otros compromisos del gobierno.

Con un gasto autorizado de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, la pregunta es cuánto margen le queda a la administración federal para invertir, generar empleos y financiar nuevos proyectos de infraestructura.

El decreto del presupuesto, aprobado por la Cámara de Diputados, fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que quede formalizado el gasto que ejercerá el gobierno federal el próximo año.

Las cifras muestran la presión sobre las finanzas públicas. De acuerdo con la distribución presupuestaria, alrededor de 8 billones 534 mil millones de pesos se destinan a obligaciones y compromisos del gobierno, poco más de 80% del gasto total.

Aunque el presupuesto crece 1.3% en términos reales respecto de 2026, el aumento no significa necesariamente que el gobierno tenga mayor capacidad para financiar obras nuevas o impulsar actividades productivas.

El gasto programable suma 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos, 69.9% del total, mientras que el no programable alcanza 3 billones 203 mil 958.4 millones, equivalente a 30.1 por ciento.

En el no programable, el costo financiero de la deuda absorbe 49.2% y las participaciones federales a estados y municipios, 48.3%. El resto corresponde al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

El margen, según la Cámara

Alfonso Ramírez Cuéllar, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseguró en entrevista con Excélsior que los recursos alcanzarán para cubrir las obligaciones del gobierno, mantener su operación e incrementar la inversión en infraestructura.

lfonso Ramírez Cuéllar, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Foto: Especial

Es presupuesto dirigido a infraestructura física tuvo un aumento sustancial, casi un billón 200 mil millones de pesos. Son los que van a dirigirse hacia la inversión de infraestructura. Los rubros han quedado cubiertos, son 10 billones 600 mil millones de pesos”, afirmó.

“Con eso se va a cubrir deuda, pensiones, todos los gastos federalizados, participaciones, aportaciones y toda la operación regular del gobierno: médicos, policías, enfermeras, todo eso ya está cubierto”.

Cuestionado sobre si el monto para infraestructura y empleo es suficiente frente a un presupuesto de más de 10 billones de pesos, el morenista defendió el incremento del gasto para 2027 y aseguró que es la mayor asignación para inversión en los últimos años.

“Éste es el presupuesto más alto que hemos dado a la inversión en infraestructura. El año pasado fueron 900 mil millones; hoy es un billón 200 mil, entonces hay un incremento y un crecimiento en términos reales”, respondió.

Sostuvo también que se alcanzará la meta de crecimiento económico de 2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Inversión y programas prioritarios

El decreto establece que el gasto total de inversión para 2027 será de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos. De esa cantidad, un billón 26 mil 474.4 millones corresponde a inversión física presupuestaria, destinada a obras públicas, infraestructura, adquisición de bienes y proyectos productivos.

Entre los proyectos prioritarios de inversión están Petróleos Mexicanos, con 255 mil 529.2 millones de pesos; los nuevos trenes e infraestructura ferroviaria, con 150 mil 875.6 millones, y la Comisión Federal de Electricidad, con 60 mil 992 millones, etiquetados para obras de generación, transmisión, distribución y mantenimiento. Esa cantidad equivale a 11.6% del presupuesto programable de la empresa, de 523 mil 474.9 millones.

Foto: Especial.

Los programas prioritarios del gobierno recibirán un billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB. De ese monto, 543 mil 500 millones se destinarán a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa con mayor asignación.

Se prevén recursos para ampliar la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar, con 59 mil 356.3 millones de pesos, y para universalizar las becas Rita Cetina, con 133 mil 561.3 millones, dentro del conjunto de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que sumarán 190 mil 551.9 millones.

En el gasto social se mantiene Salud Casa por Casa, con 5 mil millones de pesos para 2027, mil millones más que este año. Sembrando Vida tendrá 40 mil 500 millones; las personas con discapacidad, 37 mil 436.3 millones; la vivienda social, 34 mil 353.9 millones, y Jóvenes Construyendo el Futuro, 25 mil 985.3 millones.

El gasto fue aprobado en la Cámara de Diputados en la madrugada del 11 de noviembre, con 352 votos a favor de Morena y sus aliados (PVEM y PT), 130 en contra y ninguna abstención. Con ello, el gobierno apuesta por consolidar estos apoyos como derechos sociales y ampliar su cobertura, lo que implica mantener transferencias de largo plazo en las finanzas públicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguro en su mañanera que subiría el presupuesto destinado a la Educación en el país. Especial

El presupuesto 2027 incorpora dos nuevos anexos transversales. El 32, de Movilidad y Seguridad Vial, contará con 175 mil 45.5 millones de pesos, y el 33, de Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones.

El primero busca identificar el gasto para mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y los sistemas de transporte; el segundo permitirá dar seguimiento a los programas que contribuyen a reducir la desigualdad y la discriminación contra la población LGBTTTIQ+.

Deuda

En materia de deuda, podría alcanzar 21.66 billones de pesos, mientras que el pago de intereses superará 1.6 billones, 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto, uno de los niveles más altos registrados.

Con el gasto de 2027 ya autorizado, el desafío no estará únicamente en garantizar el pago de las obligaciones del Estado y sostener los programas sociales, sino en demostrar que el presupuesto puede traducirse en más infraestructura, inversión productiva y empleos.

Ramírez Cuéllar insistió en que, con la parte del presupuesto que no está comprometida, el gobierno federal tiene margen de operación.