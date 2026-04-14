Semar destruye plantío de amapola en el Nayar, Nayarit

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales, localizaron y destruyeron un sembradío de amapola en las inmediaciones del poblado El Pastor, en el municipio de Del Nayar, Nayarit.

La acción se derivó de recorridos terrestres de vigilancia y disuasión que forman parte de la estrategia permanente contra la siembra y producción de enervantes en la región serrana. Durante el operativo, el personal naval detectó un terreno con una superficie aproximada de dos mil metros cuadrados cultivado con plantas de amapola.

En el sitio fueron contabilizadas alrededor de 160 mil plantas, las cuales fueron erradicadas y destruidas conforme a los protocolos establecidos para este tipo de aseguramientos. La diligencia se realizó en el lugar, bajo supervisión de la autoridad competente, a fin de dejar constancia en las actas correspondientes.

Arma de fuego, cargador y cartuchos asegurados por elementos de Semar durante operativo en Del Nayar, Nayarit, como parte de acciones contra delitos contra la salud. Excélsior

Además del plantío, los efectivos aseguraron un arma de fuego con su respectivo cargador abastecido, así como cartuchos útiles localizados dentro de una bolsa de plástico. El armamento quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y el seguimiento legal que corresponda.

De acuerdo con fuentes oficiales, estas intervenciones buscan frenar desde el origen la producción de drogas, al intervenir directamente en las zonas de cultivo. Con ello se afecta la estructura logística de los grupos dedicados a esta actividad ilícita y se impide que la droga llegue a los puntos de distribución.

Las autoridades reiteraron que los patrullajes continuarán en áreas de difícil acceso en Del Nayar y otros municipios de la entidad, como parte del despliegue coordinado entre instancias estatales y federales para combatir delitos contra la salud.