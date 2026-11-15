Asesinan a regidora y dirigente del PRI de San Juan Texhuacan, Veracruz

La regidora única de San Juan Texhuacan, Veracruz, Juana Tzanahua Hernández, murió mientras recibía atención médica tras el ataque armado en el que también fue asesinado su esposo, Gervasio Hernández Mellado, excandidato a la alcaldía y presidente del Comité Municipal del PRI.

Una tercera mujer, Isaura Chipahua Cuahutzihua, permanece lesionada.

La agresión ocurrió la tarde de ayer en la sierra de Zongolica, cuando viajaban en un Nissan March blanco, con placas de Puebla, por la carretera Apoxteca-Aticpac. Hernández Mellado murió en el lugar tras recibir varios disparos; la regidora fue trasladada a un hospital, pero sus heridas fueron muy graves. Las autoridades supieron del hecho alrededor de las 14:20 horas.

En el sitio hallaron el vehículo con múltiples impactos de arma de fuego, al menos 16 casquillos percutidos y cartuchos de arma corta y larga. Investigan el móvil.

Agentes en la zona de del ataque, donde una tercera mujer también resultó lesionada, a una semana del proceso electoral. Foto: Especial.

El ataque ocurre a una semana del arranque del proceso electoral estatal, rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.

El PRI condenó el doble homicidio.

La violencia que hoy lastima a las familias veracruzanas y que pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública es absolutamente inaceptable”. Exigió una investigación exhaustiva”, aseguró.

Antecedentes de ataques contra políticos en Zongolica

La sierra de Zongolica, en la zona centro del estado de Veracruz, ya había sido escenario de ataques contra políticos. En noviembre de 2025, Juan Carlos Mezhua Campos, experredista y líder indígena, murió a balazos en la comunidad de Piedras Blancas.

El 9 de diciembre de 2024, el diputado federal Benito Aguas Atlahua, quien había sido alcalde de Zongolica, fue atacado en Tepenacaxtla y murió más tarde en un hospital de Orizaba. También murió su acompañante, Agustín Linares López. En febrero de 2025 fue detenido Guillermo “N”, como probable responsable.

Piden proteger a candidatos tras crimen

Luego del asesinato de la regidora única de San Juan Texhuacán, Veracruz, partidos de oposición urgieron a proteger a los candidatos previo a las elecciones de 2027.

El ataque ocurre semanas después de que el dirigente estatal del PRI, Adolfo Jesús Ramírez Arana, exigiera, el 21 de octubre garantizar la seguridad de los candidatos ante el proceso electoral de 2027.

Que nuestros candidatos estén blindados, que no los amenacen, que no vayan contra ellos, que no busquen amedrentarlos y, más allá, que no vaya a haber atentados en contra de ellos”, advirtió. Alertó del riesgo de intervención del crimen organizado y dijo que corresponde al Estado impedir que la violencia afecte.

Movimiento Ciudadano exigió al gobierno del Estado, a la Fiscalía y a las autoridades de seguridad una investigación “inmediata, exhaustiva, imparcial y transparente”. Su coordinador operativo estatal, Luis Carbonell de la Hoz, advirtió que el doble homicidio “no puede considerarse un hecho aislado”.

Citó el proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica: Veracruz acumula 282 episodios de violencia político-criminal desde 2018 y está entre las seis entidades con mayores índices.

*mcam