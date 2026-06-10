Don frustra asalto en su tienda; dispara contra delincuentes, pero muere su hijo

Un comerciante de Monterrey, Nuevo León, vivió un momento de terror cuando dos delincuentes llegaron hasta su negocio para asaltarlo.

En los hechos se reportaron tres muertos: los asaltantes y el hijo del dueño del negocio.

De acuerdo con los primeros informes, el comerciante, de 70 años de edad, se encontraba en una habitación de su casa, la cual había habilitado como tienda, cuando de pronto escuchó gritos.

Al salir del cuarto para ver qué pasaba, se percató de que dos hombres estaban golpeando y apuntando con un arma a su hijo, quien aparentemente se resistió al asalto.

Sin pensarlo, la persona identificada como Juan tomó una pistola y disparó en varias ocasiones contra los presuntos delincuentes. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro falleció en el hospital.

Durante el intercambio de disparos, los asaltantes hirieron al hijo de Juan, quien tiempo después murió en el hospital.

Tras los hechos, acudieron al lugar elementos de Fuerza Civil y peritos de la Fiscalía para recolectar las evidencias del caso.

La agresión ocurrió ayer martes alrededor de las 16:45 horas, en el negocio “Abarrotes Tejada”, ubicado en Alfonso Santos Palomo, en su cruce con Mártires de Río Blanco, en la colonia CROC.

Una fuente cercana a los hechos señaló que el comerciante fue detenido y se encuentra bajo investigación.

Catean inmueble donde hallaron cuerpo de mujer

También en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia encontró los restos del cuerpo de la mujer de 20 años que fue reportada sin vida el pasado domingo, en la colonia Burócratas Municipales, al sur del municipio.

Ayer martes por la mañana, agentes ministeriales y peritos, con apoyo de Fuerza Civil realizaron un nuevo cateo en el domicilio multifamiliar ubicado sobre la calle 17 de Diciembre a la altura de Derecho Sindical, donde se descubrió el cuerpo sin extremidades superiores y en estado de descomposición, debajo de la base de una cama.

Antes de las 9:30 horas, mientras se desarrollaba el operativo, una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) arribó al sitio acordonado. Más tarde, fuentes de la Fiscalía confirmaron que los restos que le faltaban al cuerpo fueron localizados en una cisterna ubicada en el inmueble.

Cabe mencionar que este fue el segundo cateo que se empleó en menos de 24 horas en la zona, pues desde el lunes por la tarde, la Fiscalía Especializada en Feminicidios encabezó un primer despliegue en el lugar para buscar indicios que aporten a las investigaciones.