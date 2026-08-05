Inicia campaña para prevenir y combatir la extorsión que afecta a productores en Zacatecas

La estrategia busca proteger el patrimonio de las familias del campo y brindar mayor seguridad para el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Más de 3 mil productores, ganaderos y representantes del sector participaron en un foro para definir acciones en favor del campo zacatecano.

Zacatecas inició una campaña para prevenir y combatir la extorsión que afecta a productores y ganaderos, con el respaldo de las instituciones del Estado mexicano, con el propósito de proteger el patrimonio de las familias rurales, fortalecer la confianza y garantizar condiciones para que las actividades agropecuarias se desarrollen con tranquilidad.

El anuncio se realizó durante el foro "Diálogos por la Paz, el Bienestar y el Progreso: Campo", celebrado en Sombrerete, donde participaron más de 3 mil productores, ganaderos y representantes del sector agropecuario de las distintas regiones del estado, además de autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialistas, académicos y presidentes municipales.

En ese marco, el gobernador David Monreal Ávila afirmó que, en coordinación con el Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, Zacatecas inicia una nueva etapa para consolidar un campo más competitivo, productivo y sustentable, mediante políticas públicas construidas a partir del diálogo con las y los productores.

Señaló que, después de casi cinco años de administración, el campo dejó de ser visto como un problema para convertirse en una de las principales fortalezas del desarrollo económico y social de Zacatecas.

A menos de un mes de rendir su Quinto Informe de Gobierno, destacó que el sector agropecuario es uno de los ámbitos donde se han registrado mayores avances, gracias a la coordinación con el Gobierno de México, lo que ha permitido concretar una inversión en programas de apoyo al desarrollo rural, maquinaria, tractores, diésel agropecuario, fertilizantes, mejoramiento genético, sanidad, infraestructura y tecnificación para beneficio de miles de productoras y productores zacatecanos.

Añadió que esta política pública ha permitido ampliar el número de beneficiarios, incrementar la productividad y consolidar al campo como uno de los motores del desarrollo económico del estado.

Durante el encuentro, el gobernador también señaló que el acceso al agua representa el mayor desafío para las próximas décadas, por lo que anunció que la siguiente etapa del desarrollo rural estará enfocada en la tecnificación del riego, la captación y almacenamiento de agua, la rehabilitación de infraestructura hidráulica y el uso responsable del recurso para garantizar la producción de alimentos y la sustentabilidad del campo zacatecano.

Asimismo, informó que las 486 propuestas surgidas de los ejercicios de consulta con productores, académicos, investigadores y organizaciones del sector servirán de base para fortalecer las políticas públicas en agricultura, ganadería, desarrollo rural, comercialización e innovación tecnológica, además de ampliar las oportunidades para mujeres y jóvenes del campo.

Finalmente, refrendó el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México y con las y los productores para fortalecer el campo zacatecano.