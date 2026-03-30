Combaten la hipertensión con parche biodegradable

Investigadores universitarios avanzan en el desarrollo de un parche transdérmico con microagujas para tratar la hipertensión arterial, una enfermedad que afecta a casi 30% de la población adulta en el país.

El proyecto, a cargo de José Juan Escobar Chávez, Omar Rodrigo Guadarrama Escobar y su equipo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, busca ofrecer una alternativa terapéutica menos invasiva y más cómoda que los tratamientos tradicionales, con el objetivo de mejorar el apego de los pacientes.

La innovación consiste en un sistema transdérmico biodegradable elaborado a partir de zeína —una proteína del maíz— que permite crear tanto un parche como un arreglo de microagujas cargados con amlodipino, un fármaco antihipertensivo.

De acuerdo con los especialistas, este sistema permitiría una liberación constante y prolongada del medicamento a través de la piel, facilitando su paso al torrente sanguíneo sin necesidad de administración oral, lo que ayudaría a evitar el metabolismo hepático y posibles molestias gastrointestinales.

“No pretendemos sustituir el suministro del medicamento, sino facilitar que el paciente tenga un mejor apego a su tratamiento de manera cómoda”, explicó Guadarrama Escobar.

Añadió que, por ejemplo, en casos de crisis hipertensiva, el parche podría colocarse en la piel para evitar tomas continuas del fármaco y reducir los picos en la presión arterial asociados a la falta de seguimiento del tratamiento.

Los investigadores detallaron que el desarrollo también representa una alternativa más económica, ecológicamente amigable y con menor riesgo de reacciones adversas, gracias a su biocompatibilidad y capacidad para controlar la liberación del medicamento.

Hasta ahora, el equipo ha realizado pruebas físicas, mecánicas, químicas y biofarmacéuticas, así como ensayos en modelos de laboratorio, que demuestran la viabilidad del parche y de los microarreglos.

El objetivo es que una sola aplicación pueda mantener la liberación del fármaco durante al menos una semana.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023, casi 30% de la población adulta en México vive con hipertensión arterial y 43% lo desconoce.

La hipertensión, considerada una enfermedad crónica silenciosa, es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres adultos la padece.