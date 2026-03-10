¿Qué ejercicios son mejores para las personas con hipertensión? Esto responde la ciencia

Combatir la hipertensión con los mejores ejercicios reduce la presión arterial de forma natural y protege el corazón. Dejar el sedentarismo atrás transforma los vasos sanguíneos y el flujo de la sangre, lo que permite que el organismo trabaje con mayor eficiencia.

La ciencia descubre actividades físicas que ayudan al sistema cardiovascular a fortalecerse con menos esfuerzo. Esto convierte al movimiento en la estrategia más efectiva para ganar años de vida saludable.

El ejercicio ligero como las caminatas es una opción segura para las personas con hipertensión. Canva

¿Cuáles ejercicios son mejores para las personas con hipertensión?

La actividad física constante mejora el ritmo cardíaco. Existen prácticas específicas que destacan por su capacidad para bajar la presión arterial de manera rápida y sostenida en el tiempo.

Estos son algunos ejercicios recomendados, de acuerdo con un estudio publicado en Heliyon, una investigación disponible en BMJ y Harvard Health Publishing:

Ejercicios isométricos: Realizar sentadillas contra la pared o tensar los músculos sin mover las articulaciones reduce la presión con una eficacia sorprendente.

Levantar pesas ligeras es una opción de ejercicio seguro para personas con hipertensión. Canva

¿Cuál es el ejercicio más seguro para las personas con hipertensión?



No todos los organismos toleran esfuerzos intensos de inmediato, por lo que buscar opciones que eviten sobreesfuerzos bruscos es una prioridad. La ciencia identifica movimientos que cuidan el cuerpo mientras estabilizan la tensión arterial.

Estos son ejercicios seguros para las personas con hipertensión, como explica un estudio publicado en Clinical and Research Journal in Internal Medicine:

Planchas isométricas: Al mantener la postura sin mover las articulaciones, se evita el riesgo de lesiones y se controla el ritmo cardíaco sin picos peligrosos.

Dar paseos en bicicleta ayuda a las personas con hipertensión. Canva

¿Qué beneficios aporta el ejercicio a largo plazo?

La constancia en el movimiento favorece una vejez más ágil y blinda tanto al cerebro como a las arterias contra enfermedades degenerativas. El impacto de la actividad física se acumula en el sistema y repara daños estructurales provocados por la tensión elevada.

Arterias resistentes: La presión sistólica cae de forma permanente, lo que reduce hasta un 14% el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares.

Es necesario acudir con un profesional de la salud para comenzar a hacer ejercicio. Canva

¿Cuánto tiempo es recomendable ejercitarse?

El éxito del tratamiento físico reside en el equilibrio temporal. No hace falta pasar horas en el gimnasio; pequeñas ráfagas de actividad distribuidas en la agenda diaria logran resultados duraderos.

Metas aeróbicas: El objetivo es acumular entre 150 y 300 minutos semanales en sesiones de al menos media hora la mayoría de los días.

Mantener una rutina de entrenamiento reduce la rigidez en las arterias de manera similar a algunos fármacos. Activar el cuerpo es un paso fundamental para asegurar un corazón sano.