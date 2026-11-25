El senador Luis Donaldo Colosio solicitó licencia para separarse del cargo de senador de la República para contender como candidato al gobierno de Sonora, en donde anticipó que “va a ser, sin duda, una contienda dura, pero también confío que será una contienda honorable, con propuestas y sin las bajezas de las cuales las personas ya estamos hartos de ver en nuestros comicios”.

Está aquí el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, ha sido concedida su licencia y que tenga usted suerte en su camino, señor senador”, expresó el presidente del Senado, Higinio Martínez, y todo el pleno aplaudió. Luego, expresó: “Esperamos verlo pronto por acá”, y en el pleno se escucharon risas.

Negó que la elección de Sonora se convierta en una contienda de tercios, con su presencia como candidato de Movimiento Ciudadano.

“Por supuesto que no. Tercios es la suposición que ellos hacían cuando yo ni siquiera había levantado la mano, pronto se darán cuenta que vamos a llegar con una propuesta contundente para toda la gente del estado”.

El emecista resaltó que “negamos que estemos obligados a esa narrativa que nos quieren imponer de que la elección tenía que ser solamente entre Morena o entre los partidos de siempre”.

¿Cuándo se registrará Colosio como precandidato en Sonora?

El senador se registrará oficialmente como precandidato el próximo 26 de noviembre, justo cuando comienza a funcionar su licencia como senador de la República.

Aunque él creció en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio dejó en claro que él es de Sonora, de Magdalena de Kino, que también es la tierra de su familia, de su padre y que si vivió fuera de la entidad fue porque su familia así lo decidió cuando él era un niño y sus padres habían muerto.