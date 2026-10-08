Colombianas usaban falso “boleto de lotería premiado” para robar a víctimas

Dos mujeres colombianas y dos hombres mexicanos fueron vinculados a proceso en el estado de Jalisco, ya que presuntamente integraban una red dedicada al robo violento de personas mediante engaños.

Los imputados son Janet “N”, María Elena “N”, Daniel “N” y Cristian “N”, investigados por hechos ocurridos el pasado 18 de agosto en la colonia Agustín Yáñez en el municipio de Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, las dos mujeres abordaron a la víctima, una persona adulta mayor, a quien le aseguraron contar con un boleto de lotería premiado y le solicitaron dinero en efectivo con la promesa de entregarle una suma superior a cambio de acompañarlas a cobrar el premio.

La víctima fue al banco y retiró su dinero, sin embargo, al parecerle rara la situación, optó por ya no hacerles caso y se retiró a su casa; en ese momento fue abordada por las dos femeninas y la ingresaron al domicilio, la amagaron con un arma de fuego y se apoderan de diversos objetos, como dinero en efectivo y joyería”, detalló en rueda de prensa el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Antes de darse a la fuga en un vehículo donde las esperaban los dos hombres involucrados, las agresoras dejaron a la víctima encerrada en el cuarto de baño del inmueble, según se presume.

Las labores de investigación de campo y gabinete permitieron la localización y detención de las cuatro personas.

Durante su detención les fueron asegurados dos fajos con más de 50 billetes de un dólar de distintas denominaciones —utilizados presuntamente para engañar a las víctimas—, piezas de fantasía que simulaban joyas y un recipiente con un líquido aceitoso, el cual se encuentra sujeto a peritajes forenses para determinar si contiene sustancias destinadas a narcotizar a las personas.

Una vez que se les formuló imputación y con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a las cuatro personas detenidas por el delito de robo calificado, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada por la temporalidad de un año, a solicitud de esta representación social.

Para prevenir la comisión de estos ilícitos, la Fiscalía de Jalisco exhorta a la ciudadanía a desconfiar de ofertas o promesas de dinero por parte de personas desconocidas y solicitar auxilio de inmediato ante cualquier situación sospechosa.

Asimismo, invitó a la población que hubiera sido afectada por este modus operandi o reconozca a los señalados a acudir a presentar su denuncia formal.