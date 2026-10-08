Inicia PT la designación de candidatos a gubernaturas separado de Morena

El Partido del Trabajo (PT) inició la designación de candidatos propios, sin alianza con Morena, para la elección de gubernaturas en 2027. El primer designado fue “El Profe” Raúl Morón para Michoacán.

La dirigencia nacional del PT, a través del diputado Reginaldo Sandoval, nombró al senador de Morena Raúl Morón Orozco como coordinador de Afiliación en Michoacán, con lo que pasará a ser el próximo año candidato formal a la gubernatura michoacana por el partido del emblema rojo y la estrella amarilla.

De esta forma, el Partido del Trabajo manifestó su respaldo a Raúl Morón luego de que semanas antes rechazó el nombramiento el ex fiscal de esa entidad, Carlos Torres Piña, como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, por lo que pasará a ser el candidato de Morena y el Partido Verde.

Reginaldo Sandoval Flores, integrante de la dirigencia petista, anunció la designación a través de redes sociales, acompañada de una fotografía junto a Morón Orozco, y dijo que el PT no dará marcha atrás en sus posiciones y defenderá un perfil con honestidad y autoridad moral.

“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro coordinador Estatal de Afiliación en Michoacán, Raúl Morón en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T”, indico Sandoval.

PRÓXIMOS NOMBRAMIENTOS

El PT ha expresado su rechazo, al menos, a siete candidaturas de Morena por la opacidad en el método de encuestas para elegir coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional y no descartó contender solo en algunas gubernaturas.

El PT impugnó los nombramientos de Morena para las gubernaturas de Campeche, con Pablo Gutiérrez Lazarus, designado anticipadamente en la propia entidad, y de Michoacán, con el ex fiscal Carlos Torres Piña.

Además de Zacatecas, donde el PT rechazó la designación de Verónica Díaz, hecha por Morena, también y negó su respaldo a las candidaturas de Baja California, con Julieta Ramírez, y de Guerrero, con Beatriz Mojica Morga.

Asimismo rechazó las designaciones para Colima y Quintana Roo, con las designaciones de Rosi Bayardo y Eugenio “Gino” Segura, respectivamente.

De igual forma, en San Luis Potosí, donde el Partido Verde llevará como su propia candidata a la gubernatura a la senadora Ruth González Silva, y Morena a Eli Cervantes, el PT buscará candidato propio.