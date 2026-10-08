¡Ni San Judas se salvó! Caen tres por el robo de una imagen religiosa en León | VIDEO

Ni San Judas Tadeo, conocido como el santo de las causas difíciles, se salvó de la delincuencia, pues tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de una imagen religiosa de aproximadamente 1.70 metros de altura, sustraída de un establecimiento comercial en la zona centro de León, Guanajuato.

El presunto robo ocurrió el pasado martes, alrededor de las 3:44 de la tarde, en uno de los pasajes peatonales del Centro de León, donde un grupo de personas habría organizado una maniobra para llevarse la figura de San Judas Tadeo, valuada en 6 mil 800 pesos.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, un hombre tomó la imagen religiosa y salió corriendo, mientras otro sujeto presuntamente vigilaba los movimientos en el lugar.

Sin embargo, personal del comercio señaló que la operación habría involucrado al menos a siete personas, quienes presuntamente se distribuyeron distintas tareas para concretar la sustracción.

Según el relato de los trabajadores, tres mujeres ingresaron al negocio con el pretexto de preguntar por algunos artículos, mientras otro hombre observaba los productos. En tanto, otros dos sujetos habrían tomado la imagen religiosa, mientras una persona más permanecía en el exterior para vigilar.

Después de presuntamente apoderarse de la figura, los involucrados escaparon en distintas direcciones.

Detienen a tres personas por el caso

Tras los hechos, las autoridades informaron sobre la detención de tres personas que presuntamente estarían relacionadas con el robo de la imagen de San Judas Tadeo.

Los detenidos fueron identificados como Araceli, de 42 años; Luis Fernando, de 42 años, y Luis, de 26 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su posible responsabilidad en el caso.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para localizar a los otros cuatro presuntos involucrados, quienes habrían participado en la sustracción de la figura religiosa.