Colapso de puente provisional deja incomunicadas comunidades de Hidalgo

Un puente provisional ubicado en el acceso a la comunidad de Zicatlán del municipio de Huehuetla, Hidalgo, colapsó tras las lluvias registradas en los últimos días, lo que dejó incomunicadas a diversas localidades de esta localidad.

De acuerdo con reportes locales, el incremento en el caudal del río provocó daños estructurales en la instalación temporal, la cual finalmente cedió, interrumpiendo el tránsito en la zona.

Este paso había sido habilitado como alternativa luego de que la infraestructura original resultara afectada por fenómenos meteorológicos anteriores.

La interrupción de esta vía ha impactado la movilidad de los habitantes, quienes utilizan este acceso para trasladarse a centros de salud, instituciones educativas y actividades comerciales.

Autoridades municipales informaron que ya se realizan trabajos en el sitio con apoyo de maquinaria pesada.

Las acciones incluyen la limpieza del área, remoción de escombros y la habilitación de un camino alterno que permita restablecer el paso de manera provisional.

Asimismo, se recomendó a la población evitar transitar por la zona afectada debido a las condiciones del terreno y al nivel del agua, que aún representa un riesgo.

Se espera que en los próximos días se logre restablecer la comunicación mediante una solución temporal, mientras se analizan opciones para la reconstrucción de una estructura definitiva.

Otra vez Chapula en alerta por lluvias en Hidalgo

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que, debido al incremento en el nivel de un arroyo en la margen del río en la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, se registró el ingreso de agua en algunas viviendas.

Ante esta situación, y como medida preventiva, las personas afectadas fueron concentradas en una galera de la localidad, con el objetivo de salvaguardar su integridad. En el sitio se mantiene presencia de personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, así como de elementos de Seguridad Pública.

Asimismo, la presidencia municipal dispuso maquinaria para realizar trabajos de limpieza y mantiene disponible hipoclorito para posibles labores de saneamiento.

Por otra parte, en la comunidad de Polintotla, también en Tianguistengo, se reportó el ingreso de lodo en aulas de la Escuela Telesecundaria 633. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales de consideración ni personas afectadas.

Las autoridades continúan con la verificación y atención de ambas situaciones, y exhortan a la población a seguir las indicaciones oficiales.

Ambas localidades fueron declaradas inhabitables tras la vaguada monzónica que impactó al estado de Hidalgo el 9 de octubre pasado, fenómeno que provocó desbordamiento de ríos, derrumbes y deslaves que sepultaron viviendas, con un saldo de 23 fallecidos, ocho desaparecidos, más de 3 mil viviendas declaradas inhabitables, daños en puentes, carreteras, escuelas y centros de salud.

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JCS