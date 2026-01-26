Se congela el Cofre de Perote en Veracruz con -9 grados centígrados

El ingreso de un nuevo frente frío dejó este lunes un saldo mayormente blanco en el estado de Veracruz, con afectaciones materiales en zonas urbanas y costeras, pero sin pérdidas humanas.

De acuerdo con autoridades municipales y de Protección Civil, los vientos del Norte alcanzaron rachas de entre 70 y 90 km/h, provocando caída de árboles, postes, láminas y daños menores en fachadas y luminarias.

En la ciudad de Veracruz, la Dirección de Protección Civil reportó la atención de 14 colonias con incidentes relacionados con el viento: árboles caídos, luminarias desprendidas, cortocircuito en transformadores y postes.

En playas, se registró un solo percance: un bañista que intentó ingresar al mar pese al oleaje elevado, siendo retirado sin lesiones.

En tanto, la playa Regatas desapareció totalmente por la fuerte marejada.

La playa Regatas desapareció totalmente por la fuerte marejada. Foto: Especial

Cierran nuevamente el acceso al Cofre de Perote

Como parte de los efectos del sistema frontal, el Ayuntamiento de Perote informó el cierre total del acceso al Parque Nacional Cofre de Perote “hasta nuevo aviso”, debido a la presencia de cencellada, hielo en caminos y temperaturas extremas que alcanzaron valores de hasta –9 grados Celsius en la zona alta.

Las autoridades señalaron que la acumulación de hielo volvió resbaladizos los senderos y redujo la visibilidad, lo que representa un riesgo para visitantes.

Presencia de cencellada, hielo en caminos y temperaturas extremas en el Parque Nacional Cofre de Perote Foto: Especial

En días recientes se atendieron casos de hipotermia y mal de montaña, por lo que se reforzaron los operativos de vigilancia con Policía Estatal, Unidad Montada y grupos de rescate.

Protección Civil estatal y municipal mantienen monitoreo en zonas de riesgo, así como coordinación con CFE, Tránsito y áreas operativas para atender reportes ciudadanos.

Se exhorta a la población a evitar zonas arboladas, asegurar objetos sueltos y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Reproducir

JCS