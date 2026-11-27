Ante la posibilidad de caída de nieve o aguanieve, formación de hielo y niebla densa, autoridades municipales restringieron el acceso y ascenso al Cofre de Perote, en Veracruz, desde el 26 y hasta el 29 de noviembre, como medida preventiva por las condiciones meteorológicas que afectan a la región.

La restricción comprende las actividades turísticas y recreativas en los accesos correspondientes al municipio de Perote, su vigencia estará sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, entre la noche de este viernes 27 y el fin de semana se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes más elevadas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Meteorólogos de Protección Civil explicaron que esta posibilidad obedece a la coincidencia de varios ingredientes atmosféricos en distintos niveles.

Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes más elevadas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba Foto: Especial

Por una parte, se encuentra una masa de aire frío de origen ártico sobre el Golfo de México y el oriente del país, que aporta el enfriamiento necesario cerca de la superficie.

A ello se suma la circulación asociada con la primera tormenta invernal en niveles medios de la atmósfera, además de nubosidad generada sobre aguas cálidas del Pacífico y transportada hacia el interior del territorio por esa misma circulación.

Esta combinación permite que coincidan frío y humedad, elementos necesarios para favorecer las precipitaciones invernales en las zonas de mayor altitud.

Protección Civil precisó que una tormenta invernal se caracteriza por una circulación ciclónica en niveles bajos y medios y que, en este episodio, su papel relevante consiste en favorecer el transporte de humedad y aire frío.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a respetar la restricción y evitar intentar el ascenso al Cofre de Perote durante el periodo establecido.