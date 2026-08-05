Cofepris levanta tres vedas sanitarias para almejas, mejillones, ostras y ostiones
Cofepris levantó tres vedas sanitarias en zonas de Baja California y Baja California Sur tras confirmar niveles seguros de saxitoxina y reactivar la cosecha de moluscos bivalvos.
En las zonas costeras de Baja California y Baja California Sur, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó el levantamiento de tres vedas sanitarias para la extracción, cosecha y comercialización de moluscos bivalvos, como almejas, mejillones, ostras y ostiones.
Lo anterior fue resultado del monitoreo y análisis de laboratorio, los cuales confirmaron que las muestras cumplen estrictamente con los parámetros de inocuidad alimentaria.
De acuerdo con la dependencia sanitaria, las evaluaciones periódicas determinaron que las concentraciones de toxinas marinas se ubican actualmente por debajo de los límites máximos permitidos por la normativa vigente, lo que descarta riesgos directos para la salud de la población y permite la reapertura de la actividad económica en las zonas afectadas.
¿Cuáles fueron los polígonos afectados?
En el estado de Baja California, el levantamiento de la veda fue en los polígonos pertenecientes a Productos Mirugay, S.P.R. de R.L., y Pesquera Ergara, S. de R.L. de C.V., ambos situados en la zona de cosecha de San Felipe-Puertecitos.
La resolución se sustentó en los monitoreos llevados a cabo por la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, cuyos análisis confirmaron que los niveles de saxitoxina descendieron a rangos completamente seguros.
Además, en Baja California Sur se retiró la restricción sanitaria que prevalecía en el área de cosecha de Bahía de San Hipólito.
En esta demarcación, la Cofepris indicó que el levantamiento se basó en los dictámenes emitidos de manera consecutiva por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) de la propia Cofepris.