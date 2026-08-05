Cofepris levanta tres vedas sanitarias para almejas, mejillones, ostras y ostiones

En las zonas costeras de Baja California y Baja California Sur, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó el levantamiento de tres vedas sanitarias para la extracción, cosecha y comercialización de moluscos bivalvos, como almejas, mejillones, ostras y ostiones.

Lo anterior fue resultado del monitoreo y análisis de laboratorio, los cuales confirmaron que las muestras cumplen estrictamente con los parámetros de inocuidad alimentaria.

De acuerdo con la dependencia sanitaria, las evaluaciones periódicas determinaron que las concentraciones de toxinas marinas se ubican actualmente por debajo de los límites máximos permitidos por la normativa vigente, lo que descarta riesgos directos para la salud de la población y permite la reapertura de la actividad económica en las zonas afectadas.

¿Cuáles fueron los polígonos afectados?

En el estado de Baja California, el levantamiento de la veda fue en los polígonos pertenecientes a Productos Mirugay, S.P.R. de R.L., y Pesquera Ergara, S. de R.L. de C.V., ambos situados en la zona de cosecha de San Felipe-Puertecitos.

Cofepris anunció el levantamiento de la veda sanitaria para la cosecha de moluscos bivalvos en Bahía de San Hipólito, Baja California Sur, tras confirmar condiciones seguras. Excélsior / Cofepris

La resolución se sustentó en los monitoreos llevados a cabo por la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública, cuyos análisis confirmaron que los niveles de saxitoxina descendieron a rangos completamente seguros.

Además, en Baja California Sur se retiró la restricción sanitaria que prevalecía en el área de cosecha de Bahía de San Hipólito.

En esta demarcación, la Cofepris indicó que el levantamiento se basó en los dictámenes emitidos de manera consecutiva por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) de la propia Cofepris.

Cofepris informó el levantamiento de la veda sanitaria en el polígono de Productos Mirugay, ubicado en San Felipe-Puertecitos, Baja California, tras confirmar condiciones sanitarias seguras. Excélsior / Cofepris

Los cuales confirmaron concentraciones de saxitoxina por debajo del límite máximo permitido, así como niveles del agente causal fitoplancton tóxico inferiores a los valores de referencia establecidos en el Lineamiento de trabajo para el control sanitario de los moluscos expuestos a florecimientos de algas nocivas", detalló la dependencia federal.