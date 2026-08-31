PRI pierde más de 590 mil militantes; Morena crece más de 400%

El INE aprobará hoy los padrones actualizados de las fuerzas políticas con registro previo al proceso de nuevos partidos, y destaca que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tuvo control hegemónico del poder en el país durante más de siete décadas el siglo pasado, sufrió la fuga de 592 mil 786 afiliados entre 2023 y 2026.

El desplome del tricolor equivale a una pérdida del 41.99 por ciento de su estructura, tras pasar de un millón 411 mil 889 militantes a apenas 819 mil 103.

Este repliegue no sólo es cuantitativo, sino también territorial: el PRI perdió su presencia legal mínima en seis estados, al pasar de 31 a 25 entidades federativas, con al menos 3 mil militantes en sus filas.

MC retrocede; PAN se recupera

La crisis opositora no se limita al tricolor. Movimiento Ciudadano, que pretendía perfilarse como una alternativa a los bloques tradicionales, registró una caída del 17.02 por ciento en su padrón –65 mil 363 simpatizantes–, quedando con 318 mil 642 afiliados y su presencia estancada en 29 estados.

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) logró un repunte del 31.85 por ciento –88 mil 439 nuevos militantes– al sumar 366 mil 104 afiliados.

Sin embargo, el blanquiazul se mantiene en el margen de seguridad legal al operar con cobertura en sólo 25 entidades federativas, cuando el mínimo requerido por la ley electoral es de 20.

Oficialismo crece

El contraste, en los últimos tres años, Morena multiplicó por cinco sus filas al registrar un vertiginoso crecimiento del 400.81 por ciento, con la adición de más de 9.3 millones de militantes a su padrón nacional, al pasar de 2.3 a 11.6 millones de afiliados y mantener una presencia total en las 32 entidades.

A esto se suma el avance de sus aliados: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) escaló 79.15 por ciento para superar por primera vez el millón de afiliados (un millón 61 mil 319) y expandirse a los 32 estados, mientras que el Partido del Trabajo (PT) avanzó 29.10 por ciento y sus 590 mil 797 militantes. Así, el oficialismo suma más de 13 millones de militantes.