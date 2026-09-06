UNAM rescata a más de mil 700 aspirantes

Sólo uno de cada 10 aspirantes que quedaron en posibilidad de buscar una segunda oportunidad de ingreso a la UNAM terminó obteniendo un lugar. De los 16,543 jóvenes que podían participar en la convocatoria Tu Segunda Opción, únicamente 1,743 fueron asignados a una licenciatura.

La cifra representa 10.5% del universo de aspirantes que quedaron fuera tras el examen de control y fueron considerados para esta vía extraordinaria.

El dato debe leerse con una precisión: los 16 mil 543 jóvenes eran quienes estaban en condiciones de participar, pero no todos necesariamente se registraron.

De hecho, autoridades universitarias estimaron esta semana que alrededor de 8 mil aspirantes se registrarían en la convocatoria. Por ello, 10.5% corresponde al universo elegible y no significa que 14 mil 800 jóvenes hayan participado y perdido.

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Aun así, el resultado muestra el alcance de esta segunda puerta: la UNAM puso a disposición 2,024 lugares en 73 programas de licenciatura de 17 entidades académicas y planteles, y finalmente asignó mil 743.

Los lugares se concentraron principalmente en planteles y programas con capacidad disponible después del examen de control.

La Facultad de Filosofía y Letras recibió 258 de estos estudiantes; la FES Acatlán, 247; la ENES Morelia, 222; la ENES León, 184, y la Facultad de Música, 172.

En conjunto, estos cinco planteles concentraron mil 83 de las mil 743 asignaciones, casi dos terceras partes de los estudiantes que consiguieron un lugar mediante la segunda convocatoria.

La distribución es relevante porque ocurre después de un proceso de admisión en el que los resultados del examen en línea fueron sometidos a una verificación presencial y en el que la oferta de lugares tuvo que ajustarse de acuerdo con los resultados obtenidos por los aspirantes.

Reproducir Jóvenes de primer ingreso pisaron por primera vez los pasillos de las facultades de la UNAM.

El proceso original comenzó con 191 mil 306 aspirantes registrados para ingresar a licenciatura. De ellos, 158 mil 712 presentaron el examen en línea.

Posteriormente, la UNAM convocó a 59 mil 217 aspirantes al Examen de Control. De ese universo, 37 mil 476 acudieron y 21 mil 741 no se presentaron.

La prueba presencial modificó de manera sustancial los resultados.

De los 36 mil 719 aspirantes que presentaron ambos exámenes, la caída mediana entre una prueba y otra fue de 30 aciertos. En el sistema escolarizado, la disminución llegó a 32.

El contraste fue particularmente fuerte entre quienes habían obtenido los puntajes más altos en línea.

Reproducir En la sede ubicada en la calle Salvatierra número 45, cerca de LIndavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, no se observó movimiento de alumnos o personal.

De los 6 mil 29 aspirantes del sistema escolarizado que habían conseguido entre 110 y 120 aciertos, únicamente 90 conservaron ese rango en el examen de control, apenas 1.5%.

En todas las modalidades, 8 mil 396 aspirantes habían obtenido 110 aciertos o más en línea, pero sólo 97 alcanzaron ese nivel en la prueba presencial.

Los resultados también modificaron la asignación de lugares en algunas de las carreras de mayor demanda.

En Médico Cirujano en Ciudad Universitaria, por ejemplo, la oferta prevista inicialmente era de 176 lugares, pero terminaron asignándose 312. El puntaje mínimo de ingreso terminó en 92 aciertos.

Al mismo tiempo, hubo programas con una demanda considerablemente menor y numerosos espacios disponibles. Uno de los casos detectados durante el análisis del proceso fue Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en Tlaxcala, que tenía 50 lugares y no registró aspirantes que se presentaran al Examen de Control.

La convocatoria Tu Segunda Opción se construyó precisamente sobre esa oferta disponible y permitió a los aspirantes registrar hasta tres alternativas entre los programas participantes.

Con los mil 743 jóvenes asignados mediante esta vía, la UNAM cerró finalmente el proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 con 50 mil 817 estudiantes de nuevo ingreso.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, considera necesario revisar la oferta académica para identificar qué está provocando la baja demanda en determinados programas. Foto: Especial

De ellos, 28,151 ingresaron mediante Pase Reglamentado, 20 mil 923 a través del Examen de Control y mil 743 mediante Tu Segunda Opción.

Los mil 743 aspirantes asignados deberán presentarse a partir del lunes 7 de septiembre en el área de servicios escolares del plantel correspondiente, con su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía. Un día después, el martes 8, podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria para concluir su inscripción.

En las licenciaturas que requieren prerrequisitos —como Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano—, los estudiantes deberán acreditar previamente los requisitos establecidos en la convocatoria.

Si una persona fue asignada a alguna de estas carreras y no cumple con los prerrequisitos, podrá solicitar el cambio a su segunda o tercera opción registrada.

Así concluye un proceso de admisión que comenzó con más de 191 mil aspirantes y terminó con una prueba presencial de control, cambios en la asignación de lugares y una convocatoria extraordinaria para quienes no habían conseguido ingresar.