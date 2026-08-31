CNTE suspende clases en 300 escuelas de Baja California

TIJUANA.– Alrededor de 300 escuelas en Baja California no regresaron a clases este lunes por el paro laboral de mil 500 docentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se trata de planteles públicos de educación básica, que implican los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en los cuales el ciclo escolar 2026-2027 no inició conforme a lo programado

El martes pasado la CNTE advirtió que el inicio del ciclo escolar se vería afectado si el gobierno estatal no liquidaba el adeudo del sueldo de casi 3 mil profesores interinos, a más tardar el viernes 28 de agosto.

Por lo que al no saldar el adeudo, inició el paro magisterial y miles de estudiantes no regresaron a las aulas hoy.

El dirigente estatal de la CNTE, Marco Antonio Pacheco, informó que este día y mañana martes se llevarán a cabo pláticas con los padres de familia en las escuelas que no iniciaron clases, para dar a conocer la situación.

Jerónimo Castro, coordinador municipal de la CNTE en Tijuana, indicó que se trata de mil 500 docentes en la entidad los que mantienen el paro.

En caso de que el pago no quede efectuado a más tardar mañana por la mañana, la Coordinadora tomará acuerdos para decidir las medidas de protesta que se llevarán a cabo el miércoles 2 de septiembre.

La actual se trata de la segunda protesta del magisterio adherido a la CNTE en este año.

Hace unos meses, además de pausar las clases por varios días, los docentes bloquearon garitas, el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana; carreteras y liberaron casetas de autopistas de peaje.

En esa ocasión, se exigía al gobierno federal la derogación de la Ley Issste y mejoras en el sistema de pensiones y jubilaciones; mientras que al igual que hoy, al gobierno estatal se le demandaba también el pago a maestros que cubren interinatos.