Pactan con CNTE plazas, uniformes, mejoras...

El gobierno federal creará nuevas plazas para docentes y entregará recursos a alumnos y escuelas de Oaxaca.

Ése fue el acuerdo al que se llegó en la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Las nuevas plazas entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre, con el inicio del ciclo escolar, lo que permitirá ampliar el servicio educativo en Oaxaca, afirmó el funcionario tras el encuentro en Palacio Nacional.

En tanto, Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, detalló que serán alrededor de mil 300 nuevas plazas las que se crearán y entregarán a esa organización sindical.

También se acordó revisar la situación jurídica de los integrantes de la gremial, abiertos desde la aplicación de la reforma educativa.

En la reunión con la Presidenta también se avalaron recategorizaciones para los docentes, esto es, promociones verticales, a cargos como directivos o supervisores, u horizontales, con mejores condiciones, pero en su mismo nivel.

Además, se aprobaron incrementos de horas (tiempo que trabaja un maestro, lo que le permite percibir un mayor sueldo), y se autorizó la entrega de dos uniformes para preescolar y uno adicional para primaria y secundaria, abundó Mario Delgado.

En el encuentro también se detalló la cobertura de la Beca Rita Cetina para 197 mil 983 estudiantes de secundaria y 372 mil 436 de primaria para útiles y uniformes, a la cual se suman las becas Benito Juárez para 148 mil 675 alumnos de bachillerato, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, para 35 mil 248 de educación superior.

Sección 22 de CNTE obtiene 1,300 plazas

Se reúnen titulares de la SEP y la Segob con integrantes de la gremial magisterial

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con integrantes de la Sección 22 de la CNTE nuevas medidas para fortalecer la educación en Oaxaca, entre ellas la creación de más de mil 300 nuevas plazas, regularización de horas y recategorizaciones para trabajadores de Educación Básica, además de una inversión superior a 6 mil 300 millones de pesos en becas para estudiantes.

En el encuentro realizado ayer con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular de la SEP, Mario Delgado, y el gobernador Salomón Jara, se detalló la cobertura de la Beca Rita Cetina para 197 mil 983 estudiantes de secundaria y 372 mil 436 de primaria para útiles y uniformes, sumando las becas Benito Juárez para 148 mil 675 alumnos de Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para 35 mil 248 de Superior.

Inversión en favor de la educación

En conjunto, estos programas representan una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos.

Asimismo, Sheinbaum autorizó uniformes adicionales para preescolar, primaria y secundaria, y la SEP confirmó que desde el 1 de septiembre entrarán en vigor las más de mil 300 plazas nuevas, la regularización de horas y recategorizaciones en educación básica. Para mejorar la infraestructura escolar, se entregó mobiliario y equipo a más de 23 mil escuelas y se pactó una mesa con la CFE para garantizar el servicio eléctrico.

Para dar seguimiento a los puntos de la agenda, el próximo 2 de septiembre se celebrará una reunión con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública y el gobernador de Oaxaca.

La presidenta señaló en todo momento durante la reunión su compromiso de mejorar las condiciones de los maestros y garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado de Oaxaca.

En tanto, la Secretaría de Gobernación informó de los avances en la atención de casos relacionados con personas privadas de la libertad, reparación integral del daño y reconocimiento de víctimas.

Durante la reunión se reiteró el compromiso de fortalecer la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, agilizar la integración de expedientes pendientes y mantener una mesa permanente de seguimiento con representantes de la Sección 22 y las víctimas.