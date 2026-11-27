La fintech colombiana Cobre, dirigida por los hermanos José Vicente y Felipe Gedeón y especializada en pagos empresariales con conexión a SPEI, reportó el 19 de noviembre un incidente de ciberseguridad que interrumpió sus servicios de pagos durante varios días. La compañía confirmó el evento, aseguró que los recursos de sus clientes permanecen íntegros y reinició operaciones de forma gradual, con controles adicionales, funcionalidades restringidas y renovación de credenciales de acceso.⁠

El incidente se suma a un incremento de eventos cibernéticos en el sistema financiero mexicano. Según datos de Banxico, al 30 de octubre de 2026 se habían reportado 13 incidentes (en Bancos, IFPEs, Sofipos y Socaps), cifra que triplica los cuatro registrados en cada uno de los años 2023, 2024 y 2025. Paralelamente, reportes de firmas de ciberseguridad como Kaspersky señalan cerca de 189 mil intentos de infección con troyanos bancarios entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, un alza de 70%.

El contexto de vulnerabilidad no es nuevo. En junio de 2025, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con redes de lavado de dinero vinculadas a grupos delictivos. Fuentes del sector financiero y regulatorio expresan preocupación por las exposiciones que pueden introducir participantes de capital extranjero, incluidas fintechs de pagos transfronterizos con acceso a SPEI, a la infraestructura crítica de pagos del país.⁠

El canal de pagos transfronterizos es de gran escala: Banxico reportó más de 1.8 billones de dólares en transferencias de este tipo durante 2025. Cobre, por su parte, ha procesado volúmenes significativos de pagos B2B locales e internacionales en México a través de SPEI y otros rieles. La dificultad para cuantificar el alcance real de estos incidentes, si hubo compromiso de datos personales, credenciales o sustracción de recursos, es un punto recurrente señalado por analistas y participantes del mercado.

En este entorno, la CNBV, dirigida por Ángel Cabrera, y el Banco de México, a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, enfrentan presión para fortalecer la supervisión de nuevos participantes y prevenir que vulnerabilidades en entidades con conexión a SPEI se conviertan en puntos de entrada para ciberdelincuentes. El embajador estadounidense Ron Johnson ha enfatizado en meses recientes la cooperación bilateral para seguir el rastro del dinero ilícito y fortalecer controles en el sistema financiero, en un contexto de mayor atención estadounidense a las redes de financiamiento del crimen organizado.⁠

Habrá que observar si el caso de Cobre y el aumento general de incidentes impulsan acciones regulatorias más proactivas antes de que se materialicen solicitudes de intervención o medidas adicionales desde el exterior.