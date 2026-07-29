Clima para este jueves: Tormentas intensas, vientos fuertes y calor extremo

Un contraste climático extremo marcará la jornada de este jueves en el territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se pronostican lluvias intensas en el sureste mexicano, mientras que una persistente onda de calor provocará temperaturas superiores a los 45 °C en el noroeste del país.

¿Dónde lloverá más este jueves?

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones más severas se concentrarán en el sur y sureste:

Lluvias intensas: Chiapas (centro, noroeste y sur) y Tabasco (suroeste).

Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

Lluvias fuertes: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Coahuila y Nuevo León.

Calor extremo de más de 45 grados y onda de calor

En contraparte, la onda de calor se mantendrá activa en regiones de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El termómetro alcanzará rangos críticos en las siguientes regiones:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes y Guanajuato.

Alerta por rachas de viento y oleaje elevado

El SMN alertó que se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de vientos de 30 a 50 km/h en el centro del país, incluidos el Estado de México y la Ciudad de México.

Dado que los vientos superiores a 50 km/h pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, las autoridades piden extremar precauciones. Asimismo, se prevé oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y de hasta 2.0 metros en las costas del Pacífico central y sur.

Recomendaciones de Protección Civil: Ante el calor extremo, se exhorta a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa de manga larga en tonos claros, evitar la exposición prolongada al sol y brindar especial cuidado a niños y adultos mayores.