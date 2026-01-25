Clima en México este 26 de enero de 2026: Prevén nevadas, lluvias y “Norte”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este lunes 26 de enero de 2026, el cual prevé la llegada de un nuevo frente frío.

El frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes.

Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A su vez, prevalecerá la probabilidad de nevadas en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 26 de enero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan heladas

En el Valle de México se prevé hoy 26 de enero de 2026 cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

La temperatura mínima para la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Frío en México. Foto: Cuartoscuro

JCS