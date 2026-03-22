Clima en México este 23 de marzo de 2026: Seguirán las lluvias y la onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este lunes 23 de marzo de 2026.

Prevalecerá la interacción de la vaguada en altura con un canal de baja presión y aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Simultáneamente, otro canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana. Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas este 23 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias en la CDMX Foto: Cuartoscuro

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias y granizo

En el Valle de México se prevé hoy 23 de marzo de 2026 cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco; así como muy frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Edomex y la Ciudad de México (CDMX).

Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

La temperatura mínima para la CDMX será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

JCS