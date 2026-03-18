Clima en México este 19 de marzo de 2026: Onda de calor y lluvias continuarán en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 19 de marzo de 2026.

Canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el golfo de México, la corriente en chorro subtropical, además del ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional, además de generar el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur). Continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas máximas para este 19 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias

En el Valle de México se prevé hoy 19 de marzo de 2026 cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas del Estado de México (Edomex) y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX).

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

JCS