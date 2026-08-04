Clima extremo para este miércoles: Ola de calor severa y tormentas en 8 estados

Las altas temperaturas no dan tregua en el territorio nacional. Para este miércoles 5 de agosto de 2026, el pronóstico del tiempo contempla la continuidad de la onda de calor, temperaturas extremas que superarán los 45 °C, así como el registro de lluvias muy fuertes y rachas de viento en diversas regiones.

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones serán provocadas por el monzón mexicano en el noroeste, el paso de la onda tropical número 24 sobre el sur del país, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y una circulación anticiclónica.

Estados con temperaturas extremas de más de 45 °C

Las altas temperaturas sofocarán a la mayor parte del país, manteniéndose la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

El mapa del calor para este miércoles se distribuirá de la siguiente manera:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Estado de México.

¿Dónde va a llover este miércoles?

A pesar del intenso ambiente caluroso, la presencia de la onda tropical 24 y el monzón mexicano detonarán precipitaciones significativas:

Lluvias muy fuertes: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes: Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California.

Alerta por vientos fuertes y oleaje elevado

Se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el Istmo de Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

"Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil", advirtieron las autoridades.

Asimismo, se registrará oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante el riesgo de sufrir un golpe de calor o deshidratación, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantenerse constantemente hidratado consumiendo agua natural.

Usar ropa de manga larga y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada al Sol durante las horas de mayor radiación.