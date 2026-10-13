“Vamos a bajar el déficit”: Sheinbaum frente a líderes empresariales

Al conmemorar el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reducción del déficit fiscal se realizará de forma paulatina y gradual.

Vamos a bajar el déficit, tiene su complejidad, lo queremos hacer de una manera responsable, no prometer lo que no podemos hacer, pero lo estamos haciendo de una manera responsable”, informó.

Ante los líderes empresariales, la mandataria federal informó que el Gabinete Económico ha conversado con el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras para la revisión de los proyectos de reducción del déficit que se tienen para los próximos años.

Estuvieron esta semana hablando con las calificadoras, la semana pasada, hablando con las calificadoras toda la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional hizo una revisión bastante propositiva de la economía y de los proyectos de reducción del déficit que tenemos para los próximos años”, indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la colaboración que el sector empresarial ha tenido con su gobierno desde el PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), el acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina Magna y el diésel. Además de la aprobación de la disminución gradual de la jornada laboral a 40 horas.

Yo agradezco la confianza que han depositado y agradezco esta apertura al diálogo que hemos tenido, no solamente con la presidenta, sino con todo el equipo. Muchas felicidades por los 50 años del Consejo Coordinador Empresarial”, destacó.

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como “un buen aliado de México”.

Hay que decir que el embajador nos ayuda mucho, el embajador Johnson, en los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos. Es un buen aliado de México”.

La titular del Ejecutivo celebró que se discute en el Senado de la República en la Ley de Ingresos la facultad para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecute el Programa de Regularización Fiscal, el cual permite a los contribuyentes pagar sus adeudos directamente al fisco sin multas ni recargos adicionales.

“No hay crisis": Sheinbaum

Por otra parte, en rueda de prensa matutina, en respuesta a las protestas de personal de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ese sector ha sido uno en los que el gobierno federal más ha invertido y destacó la contratación de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y formalización de basificaciones.

La titular del Ejecutivo reiteró que en los últimos dos años se concluyeron 34 hospitales -de los cuales varios fueron iniciados en la administración anterior-, se han acumulado mil 840 camas hospitalarias, se pusieron en operación 650 quirófanos, y se han distribuido 300 millones de piezas de medicamentos con las Rutas de la Salud al IMSS Bienestar.

No hemos estado cruzados de brazos, llevamos dos años trabajando intensamente para atender el sistema de salud del país. Todavía nos falta.

Al reconocer que falta mucho, la presidenta Sheinbaum destacó que "médicos que todavía tienen contratos anuales con menores sueldos que los que deben ser. A todos ellos los vamos a basificar. Nos falta todavía contratar más médicos especialistas. Nos falta, este es un mensaje a todos los residentes, subir la beca de los residentes, porque hay que subir la beca de los residentes, ganan menos del salario mínimo y muchas veces en ellos recae el gran trabajo de los médicos especialistas”.

Afirmó que en dos años se han contratado 22 mil 456 médicas y médicos; 21 mil 074 enfermeras y enfermeros, 20 mil para Salud Casa por Casa; y se tienen 55 mil 722 personas basificadas en el IMSS Bienestar, sin embargo, reconoció que sigue habiendo rezago en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de salud.

Todo eso lo vamos a atender. Ahora de ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal, tampoco”, recalcó Sheinbaum.

La presidenta reconoció que ha tenido que enviar a personas de su confianza a hospitales para conocer la realidad que se vive en cuanto a condiciones laborales y abasto de medicamentos e insumos.

Dijo que la propuesta de incremento salarial hecha por el gobierno federal a los trabajadores de la salud es del 5.1 en términos reales.