Presidenta y gobernadora de Chihuahua acuerdan mantener coordinación

A su llegada a Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro privado con la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván, donde hablaron de coordinarse.

A su salida del Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, la mandataria federal expresó que le fue “bien” en su encuentro con la mandataria panista.

Hablamos de la coordinación que es importante entre el gobierno federal y un estado de la República, particularmente Chihuahua y lo que le comenté es que en caso de que haya una violación a alguna Ley pues tiene que procederse”.

Foto: Carlos Segura | Cuartoscuro

Y añadió: “Ella estuvo de acuerdo en que si algún funcionario de su gobierno cometió algún delito, se tiene que proceder, también acordamos que, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, dependiendo el tema, se trabajará conjuntamente para el bienestar de las y los chihuahuenses”, detalló.

Previamente, la jefa del Ejecutivo informó que, por cuestiones de agenda, no sostendría reuniones privadas con la panista, en su lugar sería recibida por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en la Ciudad de México para atender sus solicitudes.

La gobernadora Maru Campos envió un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum con tres peticiones, al saber que realizaría una gira por Chihuahua para dar a conocer los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

La titular del Ejecutivo reconoció que existen diferencias con la panista, a partir de la participación de agentes de la CIA en un operativo en el estado.