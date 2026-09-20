Chapultepec apuesta por economía circular

El programa “Chapultepec Circular” busca transformar los residuos generados en el Bosque de Chapultepec en nuevos recursos, como parte de una estrategia para avanzar hacia la meta de “Cero Residuos”.

El modelo contempla aprovechar los residuos orgánicos e inorgánicos que se generan en las más de 800 hectáreas del bosque. Los primeros serán transformados en composta para abastecer el vivero interno y contribuir al mantenimiento de las áreas verdes.

En tanto, los materiales inorgánicos reciclables serán reincorporados a cadenas de valor locales para convertirse en nuevos insumos. Entre ellos se contempla la elaboración de productos como uniformes para el personal operativo.

Ante la puesta en marcha de esta estrategia, el Partido Verde destacó la Ley General de Economía Circular, que impulsó para modificar la forma en que se producen, utilizan y desechan los materiales.

La legislación establece mecanismos para reducir la generación de residuos, fomentar su recuperación, aprovechamiento y valorización, así como promover un uso más eficiente de los recursos.

También establece responsabilidades para la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el propósito de avanzar hacia una gestión coordinada de los residuos.

El Partido Verde señaló que la legislación tuvo como antecedente dos iniciativas presentadas por sus legisladores en la Cámara de Diputados. Posteriormente, fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2026.

De acuerdo con el partido, el aprovechamiento de los residuos y su reincorporación a los ciclos productivos permite disminuir el desperdicio y reducir la demanda de recursos naturales.

Con “Chapultepec Circular”, este modelo se aplica en uno de los principales espacios públicos de la Ciudad de México, con acciones enfocadas en el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos y el mantenimiento sustentable del Bosque de Chapultepec.