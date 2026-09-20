Transportaban 95 ejemplares de fauna protegida en un autobús; los aseguran en Chihuahua

Un total de 95 ejemplares de vida silvestre fueron asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de ser localizados al interior de un camión de pasajeros que circulaba por la Carretera Federal 45, que conecta Ciudad Juárez con la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se originó tras un reporte recibido a través del sistema 911, mediante el cual se alertó sobre el traslado de los ejemplares. El autobús fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en un Puesto de Revisión Carretero ubicado cerca de la zona de Samalayuca.

Durante la inspección fueron encontrados 75 ejemplares de tarántula de patas rojas (Brachypelma emilia) y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum).

Las tarántulas eran transportadas en bolsas colocadas dentro de cajas de plástico, mientras que las tortugas se encontraban en cajas tipo reja de plástico. La Profepa informó que algunos de los ejemplares presentaban malas condiciones al momento de ser localizados.

La dependencia señaló que ambas especies son endémicas de México y están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que contempla a la tarántula de patas rojas como una especie amenazada, mientras que la tortuga pecho quebrado mexicana está considerada como una especie sujeta a protección especial.

Las tarántulas eran transportadas en bolsas colocadas dentro de cajas de plástico, mientras que las tortugas se encontraban en cajas tipo reja de plástico. Cortesía

Además, ambas se encuentran enlistadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que incluye especies cuyo comercio debe ser controlado para evitar que sus poblaciones lleguen a niveles que representen un riesgo de extinción.

Al no presentar documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares, las autoridades procedieron a su aseguramiento.

La Profepa informó que, en coordinación con el Ministerio Público Federal, realizó el peritaje técnico correspondiente. Por su parte, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos personas presuntamente involucradas en el traslado, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

Los 95 ejemplares fueron trasladados a una veterinaria que cuenta con las condiciones necesarias para su resguardo, donde permanecerán mientras las autoridades determinan su destino final.

La Profepa indicó que continuará trabajando de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno y las instituciones de seguridad para combatir e inhibir el comercio ilegal de fauna silvestre en el país.