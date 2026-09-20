Capturan a Mariana 'N' por muerte de menor en Academia militarizada Ollin Cuauhtémoc

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvo a Mariana 'N', señalada por su probable participación en el homicidio calificado de Erick, un menor que falleció durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía de Morelos, la orden de aprehensión fue ejecutada en la Ciudad de México, mediante un operativo de coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación (PDI) de la capital del país.

La institución informó que la detenida deberá comparecer ante un juez en audiencia inicial, donde se determinará su situación jurídica conforme al procedimiento legal correspondiente.

La investigación está a cargo del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Oriente. Según la información difundida por la Fiscalía de Morelos, durante las diligencias se obtuvieron elementos que apuntarían a la posible participación de Mariana 'N' en los hechos.

El comunicado señala.

Mariana 'N' habría sido partícipe del delito”, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La detención representa un nuevo avance en la investigación por la muerte de Erick, ocurrida durante un campamento realizado el 25 de abril de 2025 en la comunidad de Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México.

Angélica 'N' y Juan Carlos 'N', vinculados a proceso

La Fiscalía de Morelos recordó que otras dos personas permanecen vinculadas a proceso por los mismos hechos.

En su comunicado, la institución indicó.

Por estos hechos delictivos se encuentran vinculados a proceso e internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, Angélica 'N' y Juan Carlos 'N', tras ser aprehendidos el 10 de mayo de 2025 en el Estado de México”.

Con la detención de Mariana 'N', las autoridades avanzan en la investigación sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor durante la actividad organizada por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc.

La vinculación a proceso de las otras dos personas no equivale a una sentencia condenatoria, y la situación jurídica de Mariana 'N' deberá resolverse en la audiencia inicial.

¿Qué ocurrió con Erick durante el campamento?

Los hechos investigados ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando Erick acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en la comunidad de Felipe Neri, Tlalnepantla, Morelos.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el menor habría sido asesinado a golpes. Las circunstancias de su muerte forman parte de la investigación ministerial.

La familia de Erick también ha cuestionado la versión inicial sobre lo ocurrido y ha relatado las condiciones en las que recibió el cuerpo del menor.

Madre de Erick cuestiona la versión sobre su fallecimiento

Erika, madre de Erick, recordó que uno de los momentos que despertó sus sospechas fue la manera en que recibió información sobre el estado de salud de su hijo y la posterior entrega del cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 14:00 horas le informaron que una ambulancia apenas se dirigía a recoger a Erick para trasladarlo a un hospital. Sin embargo, posteriormente encontró en los reportes que a esa misma hora el menor ya había sido declarado muerto.

La madre también describió las condiciones en las que observó el cuerpo de su hijo y manifestó sus dudas sobre la explicación que inicialmente recibió.

Cuando yo lo vi ya estaba rígido, tenía sus ojos hasta hundidos, secos, se le veía deshidratación, tenía sangre y líquido saliendo de los oídos y de la nariz; se le veían múltiples golpes”, relató Erika.

Su testimonio forma parte de los señalamientos de la familia sobre las circunstancias de la muerte del menor.