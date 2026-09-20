“Los balacearon y se los llevaron”: buscan a cuatro jóvenes desaparecidos en Zapopan

Cuatro jóvenes, de entre 18 y 20 años, fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con sus familiares, los cuatro fueron vistos por última vez el pasado 14 de septiembre en la colonia Arenales Tapatíos.

Se trata de Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años; José Carlos González Vázquez, de 20; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19; y Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años.

El último punto de referencia de los jóvenes se ubica en la colonia Arenales Tapatíos, donde, según información proporcionada por sus familiares, se encontraban reunidos antes de trasladarse a una finca de la zona.

De acuerdo con testimonios que los familiares recabaron entre vecinos, en el lugar se habrían registrado detonaciones y posteriormente hombres armados presuntamente ingresaron al inmueble.

Claudia Teresa Flores Ramos, madre de Jorge Daniel, relató que los jóvenes se encontraban reunidos cuando presuntamente ocurrió el ataque.

Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron. De ahí ya no sabemos nada”.

Las familias también señalaron que un quinto joven que se encontraba con ellos habría logrado escapar cuando comenzaron las detonaciones. Posteriormente, en el sitio habría sido localizado un charco de sangre, aunque no se encontraron cuerpos, según la información proporcionada por los familiares.

Leslie Inés González Velarde, pareja de Dilan Federico, explicó que, de acuerdo con lo que le informaron residentes del inmueble, los jóvenes permanecieron en el lugar antes de que se escucharan las detonaciones.

Estaban tomando y hablando. Nunca salieron. Y después, como a los 15 minutos, se empiezan a escuchar las detonaciones”.

Familias presentan denuncias

Ante la desaparición, los familiares acudieron a la Fiscalía del Estado de Jalisco para presentar las denuncias correspondientes.

Cada uno de los casos cuenta con una carpeta de investigación y, de acuerdo con las familias, ya se realizaron pruebas de ADN a familiares directos como parte de las diligencias de búsqueda e identificación.

Mientras continúan las investigaciones, familiares y personas cercanas mantienen la búsqueda de Dilan, José Carlos, Jorge Daniel y Alan, y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita establecer su paradero. Cualquier información puede reportarse al 33 3145 6314.