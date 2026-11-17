Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista de Vietnam y actual presidente de ese país, arribó a la reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la Cumbre de la APEC, en Shenzhen, China.

La reunión entre las delegaciones de México y Vietnam inició alrededor de las 10:45 de la mañana del miércoles 18, hora de Shenzhen, China (20:45 horas del martes 17 del centro de México).

Se espera que en la reunión bilateral se estrechen las relaciones comerciales entre ambos países.

Esta es la primera de las actividades planteadas por la presidenta Sheinbaum en su tercer día en Shenzhen.

Empresarios mexicanos impulsarán integración regional

Los empresarios mexicanos impulsarán una agenda centrada en integración regional, reglas claras, innovación, inteligencia artificial y confianza, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, durante un encuentro entre representantes de la iniciativa privada asistentes a la Cumbre de la APEC y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la mandataria federal y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el dirigente empresarial desglosó los tres ejes prioritarios que guiarán la participación del sector privado nacional en la región Asia-Pacífico.

“Primero, la integración regional de participar en la región de Asia-Pacífico, integrados y resolver y ganar juntos. Segundo tema, que tiene que ver con las regulaciones, pero que haya reglas claras y que estas reglas no cambien. Tercero, que tiene que ver con la innovación; fundamental la inteligencia artificial y sus ventajas, mitigar los riesgos”, expuso Medina Mora.

A través de las redes sociales del CCE, el organismo estableció que el objetivo central de la presencia de los empresarios mexicanos en la Cumbre de la APEC ha sido “fortalecer los vínculos comerciales, atraer inversiones y posicionar a México como un socio estratégico en las cadenas globales de valor”.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, los hombres y mujeres de negocios nacionales buscan “sumar esfuerzos entre gobierno y sector privado para abrir nuevas oportunidades comerciales y de inversión”.