Este miércoles cuando los jefes de Estado y de Gobierno de las 21 economías de Asia-Pacifico sostengan su primera reunión plenaria dentro del Foro Económico Asia Pacifico (APEC 2026), mostrarán al mundo una buena noticia…en el corto plazo: la región crecerá 3.4 por ciento en 2026, 0,1% más que el año pasado, gracias en parte al auge de la inversión en tecnología, pero se estima que éste baje en 2027 a 3.1 por ciento.

El desafío, ahora, será encontrar nuevos mecanismos para que el dinamismo económico impacte en los bolsillos de una población de más de 3 mil millones de personas.

Un artículo de la Secretaría de APEC, dado a conocer en la víspera de las reuniones de alto nivel en Shenzhen, China, reconoce que el crecimiento en Asia-Pacífico se mantiene firme, pero también lo hacen las presiones sobre la economía familiar debido a los altos precios de los combustibles y los alimentos que, a su vez, impulsan la inflación.

Las inversiones en tecnologías nuevas y emergentes, junto con políticas oportunas, están contribuyendo a sostener el crecimiento económico en la región de APEC a pesar de los crecientes obstáculos.

Sin embargo, el alza de los precios de la energía y los alimentos, las persistentes tensiones geopolíticas y el endurecimiento de las condiciones financieras siguen ensombreciendo las perspectivas. Dado que el crecimiento es cada vez más desigual entre las economías de APEC, garantizar que sus beneficios se compartan ampliamente requerirá no solo políticas macroeconómicas ágiles y una diversificación del comercio y las inversiones, sino también una mayor cooperación regional”, se señala.

En la ciudad sede dialogarán durante miércoles y jueves los principales mandatarios de la región, entre ellos el anfitrión Xi Jinping de China, Donald Trump de Estados Unidos; Claudia Sheinbaum de México; Vladimir Putin de Rusia; Sanae Takaichi de Japón, Keiko Fujimori de Perú, José Antonio Kast de Chile y Mark Carney de Canadá.

Juntas, las 21 economías de Asia Pacifico tienen un PIB que supera los 61.4 billones de dólares anuales con un intercambio comercial de 15.3 billones de dólares.

Las importantes inversiones en tecnologías nuevas y emergentes, incluidos los centros de datos, los semiconductores y la capacidad informática, así como las respuestas políticas oportunas, han respaldado la actividad económica a pesar de las interrupciones en el suministro vinculadas a las tensiones en Oriente Medio y al fenómeno de El Niño.

Sin embargo, se prevé que el crecimiento se modere hasta el 3,1 por ciento en 2027, quedando 0,3 puntos porcentuales por debajo de la economía mundial”.

También se refiere que a medida que evolucionan las condiciones globales, las economías de APEC se enfrentan a un panorama de crecimiento más complejo, marcado por las presiones de sostenibilidad, el rápido cambio tecnológico, el envejecimiento demográfico, el desajuste de competencias y la creciente fragilidad de las cadenas de suministro.

Estas fuerzas interconectadas están transformando la forma en que las economías generan y mantienen el crecimiento”.

El reporte anticipa que el éxito del Foro de Líderes Económicos de APEC “no solo debe medirse por las declaraciones, sino también por los compromisos asumidos, incluso si no son vinculantes, y la dirección que estos marcan. Si bien sus impactos no siempre son fáciles de cuantificar, el objetivo es claro: empresas más sólidas, mejores oportunidades para los trabajadores y los consumidores”.

México organizará APEC 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum asiste por primera ocasión en su administración a este encuentro donde hablará sobre el modelo mexicano de desarrollo e inversión. Al final, recibirá la estafeta para organizar la edición 2028 en una ciudad aún por definirse, pero que usualmente se ubique en la cuenca del Pacifico, como ya fue en Baja California Sur en 2002, durante la gestión del presidente Vicente Fox.

En 2027, el Foro Económico Asia Pacifico se desarrollará en la ciudad de Phu Quoc en Vietnam.

APEC, que inicio formalmente sus reuniones anuales en 1993, aunque cuatro años antes fue constituida, cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong (China), Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, China Taipéi, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

Además, tiene tres observadores oficiales: la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico y la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico.