Encabeza Sheinbaum evaluación del derrame de hidrocarburos

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este martes en Palacio Nacional un reunión para evaluar los daños ocasionados por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

La reunión inició alrededor de las 13:00 horas y en ella se encuentran los secretarios de Marina, Raymundo Morales; de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas; y de Ciencia, Rosaura Ruiz.

Al encuentro en Palacio Nacional acuden también el titular de Pemex, Víctor Rodríguez; la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Mariana Boy; y Andrea González Hernández,

Directora de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

La presidenta anunció en la rueda de prensa del lunes que tendría esta reunión para evaluar el impacto del derrame de hidrocarburos en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Comentó que el derrame no afectó al turismo durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando las playas de Veracruz tuvieron un importante asistencia de paseantes, pese a las afectaciones por la presencia del hidrocarburo.

Además, en Palacio Nacional, acudieron esta tarde los titulares de Infonavit, Issste, Fovissste, Profeco y funcionarios de Migración y Agricultura.

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