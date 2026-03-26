Claudia Sheinbaum recibe a CEO de Cisco System

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este jueves en Palacio Nacional con Chuck Robbins, CEO de Cisco System, para dialogar sobre el futuro de las tecnologías de la informática en el país.

Robbins arribó a la calle Corregidora en medio de un importante operativo de seguridad, e ingresó a Palacio Nacional a las 13:36 horas.

Además de Robbins estuvieron en el encuentro el director general de Cisco México, Isidro Quintana, y otros representantes de Cisco Systems.

La reunión tuvo una duración aproximada de una hora tras la cual Robbins se retiró sin dar declaraciones.

De acuerdo con Cisco System de México, entre los desarrollos más importantes que tiene esa empresa para el país y para la región es el desarrollo de la inteligencia artificial, la protección de la información y la confiabilidad de los sistemas informáticos.

El Gobierno de México busca digitalizar la administración pública con el fin de eficientar al gobierno, optimizar él presupuesto, y aprovechar las tecnologías que ya están disponibles.

Parte de ello es el programa de formación en habilidades digitales dirigidos a servidores públicos del gobierno de México a través de la plataforma Cisco Networking Academy, y que fue acordado por esa empresa y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.