Claudia Sheinbaum presume que sin corrupción hay más recursos

En su gira por Tamaulipas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que gracias al combate a la corrupción hay más recursos económicos y en el estado hay proyectos de repavimentación, construcción de escuelas y de puentes.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que en el estado se implementan los Programas para el Bienestar que benefician a 816 mil personas. Explico que se repavimentarán 407 kilómetros de carreteras federales, se construirá el Bachillerato Tecnológico Plantel Reynosa y se crearán nuevos puentes, así como obras en materia de agua y el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México.

Carreteras: de San Luis a Tampico, de Veracruz hasta Reynosa. Nuevo puente Nuevo Laredo, repavimentación de las carreteras federales, escuela para Reynosa, una nueva preparatoria, nuevo instituto tecnológico. Obras de agua, riego eficiente para más alimento para llevar agua a las comunidades y para cerrar las obras del Tren México-Nuevo Laredo, que ya lo estamos construyendo. Cuando no hay corrupción, alcanza para más y además los Programas de Bienestar”

El subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, informó que en Tamaulipas se destinan 23 mil millones de pesos para los Programas para el Bienestar, entre los que se incluye el programa Salud Casa por Casa, con el cual 520 enfermeras y enfermeros han brindado 23 mil 300 consultas, además de que la siguiente semana arrancan en la entidad las Farmacias para el Bienestar.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó entre las obras prioritarias en Tamaulipas el MegaBachetón, que repavimentará 407 kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje con inversión de 2 mil 73 millones de pesos; intervendrá este año la carretera Ciudad Valles-Tampico; se construye el Bachillerato Tecnológico Plantel Reynosa, cuya obra concluye en 2026, y el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren Golfo de México.

Por su parte, el director general de Conagua, Efraín Morales López, anunció que serán tres proyectos principales con una inversión total de cerca de 10 mil millones de pesos.

El Acueducto Guadalupe Victoria I, la Tecnificación de más de 27 mil hectáreas en dos Distritos de Riego para ahorrar agua equivalente a abastecer tres veces y medio a Reynosa, con 6 mil millones de pesos de inversión a lo largo del sexenio y la inversión de 691 millones de pesos para casi 600 acciones como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Por último, el director general Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que en Tamaulipas hay cuatro proyectos estratégicos que serán realizados.

La reestructuración del sistema de transporte de Tampico, Madero y Altamira; la conexión de la autopista desde Cadereyta al Libramiento Sur de Reynosa, con la ampliación de dos a cuatro carriles; el corredor del Golfo de México; los Puentes Nuevo Laredo cuatro y cinco que continúan en análisis.