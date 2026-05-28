Sheinbaum informó que no regresará GIEI a investigación del caso Ayotzinapa

Isidoro Vicario Aguilar, representante de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa informó que la presidenta Claudia Sheinbaum les notificó que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) no regresará en las investigaciones del caso y se propone establecer otro grupo de expertos de la ONU.

“De lo que nos comentan hoy que el tema del regreso del GIEI no va a ser posible. Que es complicado que de parte de la Comisión Interamericana no hay ya esa posibilidad. También se había visto la otra posibilidad de que regresara el GIEI por conducto de la ONU, pero también hoy nos informan de que tampoco eso va a ser posible. Pero de ese punto concreto, por lo menos, hubo un compromiso de que se va a buscar alguna otra modalidad, otra forma para tener este contando con el tema de la asistencia internacional”, informó.

Los padres de los jóvenes normalistas reiteraron a la presidenta Claudia Sheinbaum que “lo poco o lo mucho que hay de la información del caso es gracias a la colaboración de los expertos internacionales”, bajo ese argumento exigieron que se mantenga una asistencia internacional sin que se vuelva a empezar con la investigación.

En la sexta reunión que han tenido con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el defensor notificó que los familiares realizarán manifestaciones en torno al Mundial de Futbol por los 12 años que se cumplirán en septiembre de la desaparición forzada de los jóvenes en Iguala, Guerrero.

“Los padres y madres han comentado que si van a realizar diversas actividades como una jornada intermedia rumbo a los 12 años. Lo que ya decíamos ahorita, faltan tres, cuatro meses para llegar el mes de septiembre, entonces, estas actividades los padres ya lo venían programando desde hace unos meses”, puntualizó.

Sobre la petición de la entrega de aproximadamente 800 folios y documentos de inteligencia generados en su momento por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Vicario Aguilar indicó que la Mandataria federal les dijo que no hay dichos folios que podrían esclarecer la tragedia.

El defensor indicó que las madres y padres solicitaron al Gobierno federal el regreso de las mesas de trabajo con la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (Covaj) y con la Fiscalía del caso Ayotzinapa, además de insistir en la extradición de figuras clave, particularmente la de Tomás Zerón de Lucio (exdirector de la Agencia de Investigación Criminal), quien se encuentra en Israel.