Claudia Sheinbaum inaugura sendero seguro "Pichardo Pagaza" en Ecatepec

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Sendero Seguro “Pichardo Pagaza” en Ecatepec, Estado de México, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente de la entidad.

La jefa del Ejecutivo explicó que son 1.6 kilómetros que se construyeron entre el gobierno federal, estatal y municipal, cuenta con mil 220 lámparas, también se intervinieron más de mil 300 metros cuadrados de murales, se sembraron seis mil 270 plantas ornamentales y 455 árboles.

Además, estamos mejorando el transporte público y apoyando al oriente del Estado de México, porque estuvo muchos años abandonado, esa es la verdad. Estuvo muchos años abandonado y, poco a poco, hay que ir recuperando. Pero lo más importante es que es de la mano del pueblo de Ecatepec. ¡Nada se hace sin el pueblo! ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!”, indicó.

Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que como parte del Plan se entregaron equipos de repavimentación a 10 municipios de la entidad, entre ellos Ecatepec, para atender los baches.

Añadió que se pusieron en marcha 56 pozos, anunció que se repararán las redes de agua potable y drenaje para atender fugas, lo que es fundamental para garantizar el derecho al agua potable de los habitantes de dicho municipio.

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La titular del Ejecutivo informó que realizó desde este viernes una gira por Hidalgo y el Estado de México para supervisar los Centros de Salud y Hospitales del IMSS Bienestar; por ello, se comprometió a regresar en enero de 2027 para supervisar que se atendieron las solicitudes de las y los profesionales de la salud.

Estamos automatizando todo para que no tarden tanto tiempo los médicos en escribir en los expedientes médicos; les estamos poniendo internet para que sea más fácil; vamos a adquirir más ambulancias. En fin, una mejora integral de todo el sistema de salud del IMSS Bienestar, también del IMSS y del ISSSTE, pero en este momento estamos dedicados al IMSS Bienestar”, informó.

Foto: Presidencia

Infraestructura para el oriente

En su intervención, la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, detalló que este Sendero Seguro forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México que beneficia a municipios de la entidad.

El plan abarca:

Chalco

Chalco Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

La Paz

Texcoco

Tlalnepantla

Valle de Chalco

Foto: Presidencia

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que trabajando en equipo y en coordinación se pueden lograr grandes cosas, como es el caso de este Sendero Seguro, así como otras acciones en salud, educación, movilidad y agua en toda la entidad.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, expuso que con la creación de este Sendero Seguro se repavimentó la zona, se puso en marcha una planta potabilizadora de agua, además de que se atendieron problemáticas de invasión y huachicoleo de agua.

Por ello, agradeció a la presidenta por los trabajos realizados y refrendó su compromiso para continuar trabajando en beneficio de Ecatepec.