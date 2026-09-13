Accidente en vía al Aeropuerto de Monterrey deja un muerto y dos heridos

Una persona fallecida y dos lesionados es el saldo de un accidente vial sobre la carretera Miguel Alemán en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey el cual ocasionó el cierre vial en esa importante arteria, en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la mañana de este domingo en el kilómetro 22 de la mencionada vía en el ayuntamiento de Apodaca.

Elementos de Protección Civil del estado atendieron el percance que fue tipo estrellamiento, en el cual un vehículo se impactó contra el muro y posteriormente fue colisionado por otra unidad.

Los vehículos que participaron en el accidente son un Mazda en color gris con placas de circulación SHM-575-C y una camioneta X-Trail en color plata con placas SBP-564-B.

En el sitio una persona perdió la vida mientras que otras dos resultaron heridas. Uno de los lesionados fue trasladado a las instalaciones del Hospital General de Zona número 67.

Se trabajó en el lugar en coordinación con Protección Civil de Apodaca. La vialidad tuvo que ser cerrada en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey lo que ocasionó un caos vial.