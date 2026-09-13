México vivirá Año Jubilar Guadalupano; Papa León XIV abre celebración por 50 años de la Basílica

La basílica de Guadalupe de Guadalupe está de fiesta y para celebrar su 50 aniversario el próximo 12 de octubre del 2026, el Papa León XIV concedió el inicio de un año jubilar guadalupano a todo el pueblo de México.

El tiempo especial de gracia autorizado por el Sumo Pontífice celebrará esa misma fecha medio siglo de que la imagen de la Virgen de Guadalupe se trasladó de la antigua basílica a la actual.

Además, se cumplirán 131 años de la coronación pontificia de la virgen de Guadalupe, máximo reconocimiento que concede la iglesia católica a las advocaciones marianas que reúnen relevancia histórica, espiritual y devoción profunda.

El año jubilar guadalupano iniciará al mediodía del próximo 12 de octubre del 2026 en el marco de una ceremonia religiosa que estará presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, quien dio a conocer la autorización del año jubilar para México.

En la llamada Misa de las Rosas, el cardenal declarará oficialmente aperturado el tiempo especial concedido a los creyentes guadalupanos para perdonar sus faltas y abrirá la puerta santa, por la que podrán pasar todas aquellas personas que decidan aprovechar las indulgencias plenarias que conlleva el año jubilar guadalupano, el cual llegará a su fin el 12 de octubre del 2027.

La jornada de apertura estará rodeada de conciertos conmemorativos, rosarios, convivencias sacerdotales en plena plaza mariana así como la difusión de un video alusivo al traslado de la imagen de la virgen de Guadalupe al recinto de la nueva basílica.

En preparación a la declaratoria del año jubilar desde el 11 de octubre del 2026 se desarrollarán diversas actividades en la propia basílica.

Los años jubilares ordinarios se declaran en la iglesia católica cada 25 años y los extraordinarios, cuando el Papa considera que hay motivos especiales para hacerlo o acontecimientos que lo justifican.

Se trata de un periodo concedido a los creyentes para renovar su fe, hacer obras de misericordia, perdonar sus faltas y orar por las intenciones del Papa.

El año jubilar guadalupano se autorizó a cinco años de que se cumplan los 500 años de las apariciones de la virgen de Guadalupe a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac; una fecha la del 12 de diciembre del 2031 que para varios integrantes de la iglesia católica implicaría "muy probablemente" la presencia del Sumo Pontífice en nuestro país.