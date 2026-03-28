Claudia Sheinbaum encabeza entrega de pensiones Mujeres Bienestar en Zacatecas

Al encabezar encabezar la entrega de pensiones Mujeres Bienestar en Pánfilo Natera, Zacatecas, la Mandataria federal destacó que en el estado hay más de 36 mil mujeres de 60 a 64 años ya reciben este apoyo.

Cuando nosotros llegamos al gobierno dijimos que iba a haber tres programas nuevos de bienestar. El primero, Pensión Mujeres Bienestar, que es lo que nos trae el día de hoy aquí, las mujeres cuando cumplen 60 años reciben una pensión, solo es para mujeres”, explicó.

CON EL GOBIERNO DE EU QUEREMOS PAZ: CLAUDIA SHEINBAUM

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que México es un pueblo pacifico que no busca confrontarse con Estados Unidos y reiteró que el Golfo de México no se llama Golfo de América.

Al encabezar la entrega de pensiones Mujeres Bienestar en Pánfilo Natera, Zacatecas, la Jefa del Ejecutivo manifestó que los mexicanos son una sociedad de paz, que el pueblo de México busca las paz en el mundo y dentro del país.

Las mexicanas y los mexicanos tenemos esa característica, somos personas de paz y con el Gobierno de Estados Unidos queremos paz, no queremos pelear, no nos interesa pelearnos para nada, al contrario, somos socios y queremos la protección de nuestros hermanos del otro lado de la frontera”, externó la Mandataria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a los asistentes a nombrar que se llama Golfo de México. La titular del Ejecutivo destacó que en Zacatecas hay 36 mil mujeres que son beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar.

La Jefa del Ejecutivo celebró la reducción de la obesidad infantil en el país, lo cual atribuyó a la política de prohibición de comida chatarra en las escuelas.

México era el primer lugar en obesidad infantil de todo el mundo. Pues ahora ya bajamos al quinto lugar, quiere decir que vamos mejorando, que ha ayudado esta medida que tomamos”, celebró.

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