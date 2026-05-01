Del decreto a favor de trabajadores a la soberanía: Resumen de la 'Mañanera' hoy 1 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 1 de mayo de 2026 desde el Centro Cultural del México Contemporáneo, donde estuvo acompañada por parte de su gabinete federal .

Desde su conferencia, presidenta sostuvo que la soberanía "no se negocia", conoce aquí todos los temas de la mañanera.

Mañanera de Sheinbaum hoy 1 de mayo de 2026

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8:41 Horas | La soberanía no se negocia: Sheinbaum ante casos Chihuahua y Rubén Rocha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que la "soberanía no se negocia" tras los casos de agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua y por las imputaciones del Departamento de Justicia estadunidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues afirmó que en México "decidimos los mexicanos".

"En México decidimos los mexicanos para empezar y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, justicia y defensa de la soberanía en el caso Chihuahua y en cualquier otro. La presidenta está fuerte, está sólida por una sola razón: no nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía, y estoy muy tranquila por una sola cosa, es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y ese no se negocia", puntualizó.

Claudia Sheinbaum en su mañanera hoy 1 de mayo de 2026 Mateo Reyes

8:28 Horas | Sheinbaum publicará decreto en favor de trabajadores del Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta tarde publicará un decreto en el Diario Oficial de la Federación a favor de todos los trabajadores del Estado, quienes, a partir de la publicación, ganarán el salario medio del IMSS del 2024 y sus incrementos por encima de la inflación.

"Por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica ese decreto", dijo la mandataria.

Claudia Sheinbaum en su mañanera hoy 1 de mayo de 2026 Mateo Reyes

7:50 Horas | CTM reconoce avance de derechos de trabajadores con la 4T

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, afirmó que con la llegada de la cuarta transformación al poder se ha avanzado en los derechos de los trabajadores, por lo que dijo que existe respaldo de su gremio para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario general de la CTM indicó que como un avance de esto es la reforma de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, la cual se implementará paulatinamente.

vjcm