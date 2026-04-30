Sheinbaum confirma que irá a Brasil para firmar acuerdo entre Pemex y Petrobras

Como parte de los temas abordados en la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que irá a Brasil para firmar el acuerdo de entendimiento entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

De acuerdo a lo externado desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que su visita a Brasil estará sujeta a los acuerdos de colaboración que alcancen ambas empresas petroleras el próximo mes de mayo, cuando un equipo de expertos brasileños arribe a suelo mexicano con el fin de explorar temas de colaboración con Pemex.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que una vez que se alcance un acuerdo se programará la visita a Brasil para firmar el acuerdo correspondiente entre ambas organizaciones y países.

Sí, vamos a ir (a Brasil); falta definir la fecha. Entonces, estamos trabajando bien, viene un equipo, ahora creo que es la segunda semana de mayo en temas de exploración y producción en temas de transformación en temas de biocombustibles. Entonces, a partir de ahí, se establece un acuerdo de entendimiento para la cooperación y el objetivo es firmar allá a Brasil", señaló.

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¿Qué otros viajes tiene programados la presidenta?

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país reveló que tiene planeado acudir al próximo Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en China, programado para noviembre, el cual, recordó, albergará México en el 2028.

Quiero ir a la cumbre de la APC en noviembre, en China. Nos toca la cumbre en el 2028, es la siguiente. Entonces, creo que vale la pena”, apuntó.

Por último, la jefa de Ejecutivo que por esta razón no podría asistir a la Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en España, debido a que es en las mismas fechas de la APEC.

fdm