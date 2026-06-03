Sheinbaum acuerda con jitomateros priorizar mercado nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum acordó con productores y comercializadores que la producción de jitomate de esta temporada se destine en primera instancia para el mercado nacional y se ponga en segundo plano la exportación.

“Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate. Por el bien de todos, primero los pobres”, publicó Claudia Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

La presidenta tuvo que acudir a una sede alterna para firmar el acuerdo, pues debido a los bloqueos de calles en el Centro Histórico por parte de la policía de la Ciudad de México, se dificulta el acceso a Palacio Nacional.

Inicialmente, la propia presidenta había anunciado que la reunión con los jitomateros se realizará en la sede del Ejecutivo.

Los plantones que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han orillado a la policía capitalina a cerrar los accesos al Zócalo y complican en exceso el llegar a Palacio Nacional.