Llevaba en las polveras de su auto 24 armas en NL; ya lo procesaron

Un hombre que viajaba con 24 armas de fuego escondidas entre las polveras de su vehículo fue vinculado a proceso por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en Nuevo León. La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación de Marco “N” a quien se le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el delito de transporte de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Armas

La detención se realizó el pasado 26 de julio por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El hombre circulaba con un acompañante sobre la Carretera Monterrey-Matehuala, a la altura del kilómetro 129+000 en las inmediaciones del ejido San Roberto en el ayuntamiento de Galeana.

“Durante la inspección del vehículo, los agentes federales localizaron en las polveras un total de 24 armas de fuego, de las cuales 22 eran armas cortas y dos armas largas, sin que los ocupantes acreditarán su legal posesión o traslado”, informó la FGR.

En relación con la persona que lo acompañaba, la autoridad judicial determinó su libertad, luego de que Marco “N” asumiera la responsabilidad de los hechos.